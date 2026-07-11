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▲A-Lin（上圖右）在金曲獎後台分Tequila給張震嶽（上圖左）、蔡依林（下圖）小酌。（圖／翻攝自A-Lin官方專屬頻道）

第37屆金曲獎已經落幕多時，後台精彩花絮仍持續釋出，最新的影片中，主持人A-Lin在後台居然還有餘裕發送Tequila（龍舌蘭）給得獎人，只見天后蔡依林一拿到酒便大呼「喔好耶」，喝一口轉身就要離去，這時A-Lin突然叫住她說：「杯子要還我！」笑翻在場所有人。A-Lin官方YouTube昨（10）日上傳金曲獎花絮影片，典禮後半段，主持人A-Lin在後台準備，手中拿著裝有Tequila的玫瑰金高腳杯暢飲，還把「能量飲」分給剛剛拿獎的表妹夫張震嶽說「真正的囉」，後來換蔡依林拿獎，天后一到後台，A-Lin就遞上酒杯，蔡依林眼睛一亮立刻仰頭豪飲。蔡依林喝了一口大讚「這好喝」，說完就轉身要離去，這時A-Lin突然叫住她說：「等一下，杯子要還我！」讓現場工作人員爆出笑聲，網友也笑翻，「杯子要還我！竹持人太忙了吧」、「這杯『小杯比』是幾個人共飲啦」、「原來後台有給真的能量飲料，還跟蔡依林要杯子」、「主尺人和Jolin的互動真的很有愛，差點開磕了！」雖然首次扛下金曲獎主持重任後，A-Lin在台上笑喊「主持人好累喔！我要去吃肉了」，但受訪時對於未來的主持工作，她態度相當開放，稱未來不論是繼續接下大型典禮或是企業尾牙，主要還是要看時間與檔期安排。