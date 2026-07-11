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▲黑田博樹此次來台除了推廣賽事，也舉辦了球星分享會與基層棒球訓練營。（圖／翻攝自挺悍賽事行銷 BrosSports臉書）

前美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的亞洲強投組合，時隔將近15年在台灣合體了！日本傳奇投手黑田博樹近日受邀來台，參與「中國信託2026年四國菁英棒球對抗賽」相關活動。前隊友「不死鳥」郭泓志得知消息後，立刻馬不停蹄趕赴台中相見。兩人熱情擁抱的畫面曝光後，讓大批死忠棒球迷直呼感動，紛紛感嘆「一轉眼大家都變大叔了」，更有球迷敲碗點名同期的道奇巨星，直呼「就差科蕭（Clayton Kershaw）了」。黑田博樹此次來台除了推廣賽事，也舉辦了球星分享會與基層棒球訓練營。而剛結束東部棒球公益活動的郭泓志，一得知昔日道奇隊的同期戰友來到台灣，立刻趕往台中會面。這對將近15年未見的老朋友，一見面便給了彼此一個大大的擁抱。兩人暢聊當年在大聯盟並肩作戰的點點滴滴，除了互相關心近況，更熱情相約下次一定要再一起吃飯。當年道奇隊的兩大亞洲王牌投手在台灣再次同框，為黑田博樹的台灣行增添了無比溫馨的意義。這張珍貴的合照一發布，立刻在社群網路上引發熱烈迴響。許多從小看道奇隊長大的球迷紛紛留言表達感動：「一轉眼大家都是大叔了」、「小時候剛愛上道奇時的人們」、「前道奇最強亞洲兩位投手郭泓志、黑田博樹」、「黑田真的是最穩定的投手」、「黑田哥可以說是勞工楷模，沒有在受傷的啦」。面對這波回憶殺，不少球迷也紛紛點名當年的道奇王牌與守護神，直呼「敲碗科蕭來台灣找郭哥」、「就差科蕭了阿！」。除了與老友敘舊，黑田博樹此次行程滿檔，展現了對棒球傳承的巨大熱情。他親自擔任客座教練，指導來自馬光國小、新街國小以及德芙蘭國小的少棒球員。在這場由台中市政府運動局與中華棒協主辦的公益棒球訓練營中，締造美日職棒通算203勝的黑田博樹無私分享， 從傳接球、動態守備，到招牌球路握法與球速增進的秘辛。他勉勵小球員只要不放棄，就有機會成為傑出的職棒選手，並強調「不一定要成為最好的選手，但一定要成為一個好的人」。在問答時間中，他耐心回答小球員們提出的10多個各式問題，連現場工作人員都忍不住在一旁跟著練習投球動作。備受矚目的首屆「中國信託2026年四國菁英棒球對抗賽」將於7月12日至15日在台中洲際棒球場點燃戰火，集結台灣、美國、日本與韓國的大學、U23明星勁旅同場競技，球迷們也能趁此機會進場感受這場充滿話題與傳承意義的棒球盛會。