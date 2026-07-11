巴威颱風（國際命名：Bavi）風雨持續影響，中央氣象署持續發布陸上警報，明（12）日可能停班停課？今（11）日下午4時最新「風雨預報」顯示，「苗栗、台中、高雄、蘭嶼綠島、連江」等5縣市，在雨量或風力達停班停課標準，實際是否停班停課，仍由地方政府判定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署「雨量預測」上，7月11日晚上8時至7月12日晚上8時，「苗栗縣山區、台中市山區、高雄市山區」預估150至250毫米，達停班課標準。「風力預報」部分；7月12日上午6時至7月12日上午12時，停班課風力達標縣市包括「蘭嶼綠島、連江縣」，普遍要注意9級或10級或以上的強陣風。

▲隨著巴威颱風明天遠離，各地風力也會逐漸趨緩。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲隨著巴威颱風明天遠離，各地風力也會逐漸趨緩。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
氣象署提醒，今天「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，雨勢表現會是「長時間持續的下」，其它地區也都有大雨或豪雨，直到晚上颱風逐漸遠離後，雨勢才會逐漸趨緩。

風力方面，氣象署目前觀測到較大陣風區域，包含蘭嶼14級、彭佳嶼12級，「基隆、梧棲、東吉島、新屋」10級；而大台北平地尚未出現10級以上強風。

▲巴威颱風今天對台灣影響最大，風雨遍佈全台，入夜各地劇烈天氣才逐漸趨緩。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲巴威颱風今天對台灣影響最大，風雨遍佈全台，入夜各地劇烈天氣才逐漸趨緩。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
🟡颱風停班停課標準是什麼？

《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。

▲颱風或豪雨影響期間，各縣市針對雨量的停班停課標準。（圖／天然災害停止上班及上課作業辦法）
▲颱風或豪雨影響期間，各縣市針對雨量的停班停課標準。（圖／天然災害停止上班及上課作業辦法）
資料來源：中央氣象署 

更多「巴威颱風」相關新聞。

相關新聞
張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。