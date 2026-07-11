巴威颱風（國際命名：Bavi）風雨持續影響，中央氣象署持續發布陸上警報，明（12）日可能停班停課？今（11）日下午4時最新「風雨預報」顯示，「苗栗、台中、高雄、蘭嶼綠島、連江」等5縣市，在雨量或風力達停班停課標準，實際是否停班停課，仍由地方政府判定。
氣象署「雨量預測」上，7月11日晚上8時至7月12日晚上8時，「苗栗縣山區、台中市山區、高雄市山區」預估150至250毫米，達停班課標準。「風力預報」部分；7月12日上午6時至7月12日上午12時，停班課風力達標縣市包括「蘭嶼綠島、連江縣」，普遍要注意9級或10級或以上的強陣風。
氣象署提醒，今天「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，雨勢表現會是「長時間持續的下」，其它地區也都有大雨或豪雨，直到晚上颱風逐漸遠離後，雨勢才會逐漸趨緩。
風力方面，氣象署目前觀測到較大陣風區域，包含蘭嶼14級、彭佳嶼12級，「基隆、梧棲、東吉島、新屋」10級；而大台北平地尚未出現10級以上強風。
🟡颱風停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
資料來源：中央氣象署
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風力方面，氣象署目前觀測到較大陣風區域，包含蘭嶼14級、彭佳嶼12級，「基隆、梧棲、東吉島、新屋」10級；而大台北平地尚未出現10級以上強風。
🟡颱風停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
資料來源：中央氣象署
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