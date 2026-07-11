巴威颱風強勢襲台，強風豪雨對全台電力設施造成嚴重衝擊。台電公司統計，截至今（11）日14時，全國曾停電戶數約17萬戶超過。颱風天遇停電該怎麼辦？復電前在家裡又有哪些事情必須要注意？包含不輕易開冰箱、不搭電梯，還有家中4個電器用品包含電視、音響、咖啡機及電鍋，最好要先拔掉電源插頭。
🟡颱風造成停電了家裡要有哪些措施：
一、避免搭乘電梯：
最重要的是要避開搭乘電梯，以免受困電梯內。即使大樓當時啟動備用發電機而讓電梯運作，但若是切換過程中產生的突波也可能導致電梯當機。
二、家電用品該注意什麼：
▪️冷氣機、電腦、電視、音響、電鍋：
新竹縣消防局提醒，發現停電了，建議將冷氣機、電視、音響等電器的插頭拔掉，這樣的做法可以避免電器因復電後瞬間高壓故障、損壞，甚至漏電或火災。家電專家486也提到，尤其電視、音響、咖啡機及電鍋這四項更是建議拔除。而尤其停電前正在看電視的話，復電前先關閉電源，能防範螢幕磁化的問題。
▪️冰箱：
毒物專家譚敦慈提到，冷藏處怕溫度不夠低，可將冷凍庫中的冰塊、保冷劑等放在冰箱冷藏最上層，冷空氣會往下，有助於降低冰箱溫度。
切忌頻繁開關冰箱的門，停電後只要不開門，冷藏室通常可維持 4 小時；半滿的冷凍庫可保冷 24 小時，若是全滿狀態則能撐到 48 小時。
要是停電時間過久，造成冰箱內溫度明顯升高，易腐食物（如隔夜菜、生鮮、雞蛋）均不宜再食用。
三、減少手機使用耗電率：
停電期間使用手機時，建議將螢幕亮度調暗，關閉WiFi、藍牙等會耗電的功能，也可打開省電模式，並隨身備好行動電源。
四、光源需求：
建議優先選擇緊急照明燈或手電筒，使用蠟燭時，則務必注意火源、遠離易燃物品，離開視線時也應熄滅所有火焰。
🟡颱風造成停電了需要通報嗎？哪裡可以知道何時可復電？
若是自家和附近住戶都停電了，先不用擔心，台電的自動化系統可以即時監測線路是否異常，會主動盡快派員搶修。
若只有自己或零星幾戶停電，也可以透過「台灣電力App」申報。台灣電力公司也有停電查詢及通報平台，可查詢各項資訊，或者也可撥打客服專線1911 ，為免付費電話。
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一、避免搭乘電梯：
最重要的是要避開搭乘電梯，以免受困電梯內。即使大樓當時啟動備用發電機而讓電梯運作，但若是切換過程中產生的突波也可能導致電梯當機。
▪️冷氣機、電腦、電視、音響、電鍋：
新竹縣消防局提醒，發現停電了，建議將冷氣機、電視、音響等電器的插頭拔掉，這樣的做法可以避免電器因復電後瞬間高壓故障、損壞，甚至漏電或火災。家電專家486也提到，尤其電視、音響、咖啡機及電鍋這四項更是建議拔除。而尤其停電前正在看電視的話，復電前先關閉電源，能防範螢幕磁化的問題。
▪️冰箱：
毒物專家譚敦慈提到，冷藏處怕溫度不夠低，可將冷凍庫中的冰塊、保冷劑等放在冰箱冷藏最上層，冷空氣會往下，有助於降低冰箱溫度。
切忌頻繁開關冰箱的門，停電後只要不開門，冷藏室通常可維持 4 小時；半滿的冷凍庫可保冷 24 小時，若是全滿狀態則能撐到 48 小時。
要是停電時間過久，造成冰箱內溫度明顯升高，易腐食物（如隔夜菜、生鮮、雞蛋）均不宜再食用。
三、減少手機使用耗電率：
停電期間使用手機時，建議將螢幕亮度調暗，關閉WiFi、藍牙等會耗電的功能，也可打開省電模式，並隨身備好行動電源。
建議優先選擇緊急照明燈或手電筒，使用蠟燭時，則務必注意火源、遠離易燃物品，離開視線時也應熄滅所有火焰。
🟡颱風造成停電了需要通報嗎？哪裡可以知道何時可復電？
若是自家和附近住戶都停電了，先不用擔心，台電的自動化系統可以即時監測線路是否異常，會主動盡快派員搶修。
若只有自己或零星幾戶停電，也可以透過「台灣電力App」申報。台灣電力公司也有停電查詢及通報平台，可查詢各項資訊，或者也可撥打客服專線1911 ，為免付費電話。