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社群日沒領到徽章沒關係 等社群周還能拿

在家超慢跑、安全室內 都能累積步數

皮克敏散步手遊《Pikmin Bloom》7月社群日在7月11日、12日舉辦，但受到巴威颱風影響，許多玩家紛紛哀嚎，不能外出怎麼拿到1萬步的「蘭花仙人掌種植員徽章」。對此，有皮友們在Threads分享各種奇招，在家裡也能累積1萬步，得到社群日的種植員徽章。皮克敏手遊《Pikmin Bloom》即日起到7月12日晚間11時59分為止，舉辦7月社群日活動，只要活動期間，7月11日或7月12日其中一天走滿1萬步，就能獲得蘭花仙人掌種植員徽章，玩家在巨大花朵附近種植一般的紅色、黃色、白色或藍色花瓣，就有機會讓巨大花朵盛開為蘭花仙人掌，每朵巨大花朵將維持綻放3小時。因為巴威颱風來襲，官方也貼心發送通知，提醒玩家注意安全，未來還是有機會在社群周拿到種植員徽章。有玩家不顧官方希望大家留在家中的提醒，冒著風雨到住家附近走動，甚至騎著單車「種花」，相當危險。有皮友在Threads發問，「有什麼方法可以不浪費社群日且『安全』的遊戲方法嗎」，有內行透露，要種花的話，可以把Wi-Fi關掉，改用行動網路，把皮皮帶好帶滿、打開種花，這時候保底會有20朵，再把準確位置關掉，大概會變成30到45朵，再打開準確位置，在家裡隨便走來走去，有的時候可以種到100多朵的花，5分鐘可以循環一次，缺點就是很容易浪費花瓣，果實的話則建議等雨停了再去採。還有人表示，「一萬步的話，推薦超慢跑40分鐘」、「飛輪加超慢跑，希望有幫到你」、「台灣這麼多大眾運輸工具，不用怕沒法種花吧，步伐就在室內拚命搖或走」，並推薦各種自製的搖步機，像是用橡皮筋加上水桶等；其他人也推薦室內場所，「打算去大賣場湊一萬步」、「如果人在台北、風雨不至於讓大眾交通癱瘓的話，從捷運北門、台北地下街、中山地下街到捷運雙連站是從頭到尾都不在室外的路線，全長大約兩公里」。