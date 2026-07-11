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▲馬斯克表示，「如果我們實現目標，SpaceX的價值將超過地球上其他一切的總和！」（圖／翻攝自X）

馬斯克的太空夢

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司SpaceX，在那斯達克交易所掛牌上市後一直受到各界關注，不過也有投資人質疑SpaceX是否配得上如今的天價市值。對此，馬斯克再發狂語表示，「如果我們實現目標，SpaceX的價值將超過地球上其他一切的總和！」據悉，馬斯克是回應一位網友對於SpaceX與Anthropic最新AI算力協議的質疑，所以開頭直接嗆對方似乎不懂。之後有網友質疑馬斯克將SpaceX的價值與地球對比是一種邏輯謬誤，馬斯克再度發文解釋說，「如果能大規模地利用太空中的太陽能進行有益的用途，其價值將遠遠超過地球經濟，因為地球文明所利用的能量還不到太陽能量的萬億分之一」。馬斯克近期曾在訪談節目描繪了SpaceX最新藍圖，計劃在明年發射首批AI衛星、兩年內實現大規模部署，以突破地球能源與土地瓶頸。同時，馬斯克還宣稱最快在兩、三年之內，會將首批太空人送上月球，並在十年內建設月球城市。馬斯克以經常開出豪情壯志的承諾聞名，但之前曾有報導指出，馬斯克的支票兌現率並不高，最近的例子就是馬斯克原本打算在火星建設殖民地，但他後來改口承認建造月球城市可能會更快、也更容易達成目標。SpaceX週五股價下跌4.5％，收在145.30美元，低於首次公開招股（IPO）的發行價150美元。SpaceX本週被納入那斯達克100指數，之前在6月16日曾創下每股201.8美元新高，一度推動公司市值達到2.66兆美元。