7月11日周六今巴威颱風停班停課，實在太想趁風雨不大時出門填飽肚子！想吃小火鍋，颱風天哪些店家有開？王品石二鍋、錢都涮涮鍋全台門市營業時間調整一次看。可能隨風雨情勢滾動式調整，仍建議消費者，出門前先洽詢門市最新狀況，並隨時注意安全。
石二鍋：7/11營業時間調整公告！
王品集團旗下石二鍋，今日7月11日受巴威颱風影響，顧及客人與同仁安全，餐廳營業時間異動如下。
◾️北北基、桃竹苗、宜花東地區門市
17:00前暫停營業；考量風雨持續，17:00後暫停營業。
◾️中彰投、雲嘉南、高屏地區門市
全天候正常營業，其中宵夜場門市營業時間將會異動：
1、中彰投地區：太平中山店、沙鹿中山店、豐原源豐店、台中美村南店、台中文心崇德店、清水中山店、南投草屯中興店
2、雲嘉南、高屏地區：台南中華東店、台南新營三民店、台南新市中正店、高雄明誠二店、仁武仁雄店、高雄漢民店、高雄華夏店、高雄鳳山店、高雄三多三店、高雄美術南三店、潮州新生店
建議消費者出門前，先確認具體營業時間請洽詢門市，外出用餐請注意自身安全。
錢都：7/11營業狀況！隨風雨滾動式調整
受巴威颱風影響，7月11日（六）錢都營業狀況，分區表列如下。提醒大家，可能隨風雨情勢滾動式調整；最後收客時間為打烊前1小時。
基宜花東
◾️店休一日：基隆愛一店、宜蘭宜興店
◾️時間異動：羅東公正店（18:30-02:00）
其餘正常營業
台北地區
◾️店休一日：市民大道店
◾️時間異動：內湖民權店（17:00-24:00）
◾️延後17:00-02:00營業：士林芝山店、師大店、汀州店、延平店、吉林一店、吉林二店
其餘正常營業
新北地區
◾️店休一日：鶯歌鳳鳴店、蘆洲長榮店、林口仁愛店、淡水淡金店、泰山明志店、八里龍形店
◾️時間異動：鶯歌中正店（17:00-01:00）、汐止樟樹店（11:00-23:00）、永和中正店（18:00-01:00）、五股工商店（17:00-01:00）、莒光店（17:00-24:00）
◾️延後17:00-02:00營業：三重大智店、蘆洲中山店、雙十店、學成店、金城店、中和中正店、忠孝店、館前店、大觀店、新海店、中華店、新莊中原店、民安店、家樂福店、民權店、北大店
其餘正常營業
新竹地區
◾️店休一日：竹北文興店
◾️延後17:00-02:00營業：新竹中正店、經國店
其餘正常營業
桃園地區
◾️店休一日：龜山中興店、桃園青埔店、內壢仁愛店、大園中山北店、新屋中山店
◾️時間異動：龍潭中興店（17:00-23:00）、中壢龍岡店（11:00-22:00）、大溪康莊店（17:00-23:00）、迴龍萬壽店（12:00-21:00）
◾️延後17:00-02:00營業：八德豐德店、林口長庚店、中壢新生店、寶山店、桃園中山店、永安店、龍安店、大同店、南平店、八德介壽店、蘆竹中正店
其餘正常營業
中部地區
◾️全數正常營業
南部地區及離島
◾️店休一日：澎湖馬公店
◾️時間異動：台南金華店（11:00-23:00）、鳳山文衡店（17:00-02:00）
其餘正常營業
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王品集團旗下石二鍋，今日7月11日受巴威颱風影響，顧及客人與同仁安全，餐廳營業時間異動如下。
◾️北北基、桃竹苗、宜花東地區門市
17:00前暫停營業；考量風雨持續，17:00後暫停營業。
◾️中彰投、雲嘉南、高屏地區門市
全天候正常營業，其中宵夜場門市營業時間將會異動：
1、中彰投地區：太平中山店、沙鹿中山店、豐原源豐店、台中美村南店、台中文心崇德店、清水中山店、南投草屯中興店
2、雲嘉南、高屏地區：台南中華東店、台南新營三民店、台南新市中正店、高雄明誠二店、仁武仁雄店、高雄漢民店、高雄華夏店、高雄鳳山店、高雄三多三店、高雄美術南三店、潮州新生店
建議消費者出門前，先確認具體營業時間請洽詢門市，外出用餐請注意自身安全。
受巴威颱風影響，7月11日（六）錢都營業狀況，分區表列如下。提醒大家，可能隨風雨情勢滾動式調整；最後收客時間為打烊前1小時。
基宜花東
◾️店休一日：基隆愛一店、宜蘭宜興店
◾️時間異動：羅東公正店（18:30-02:00）
其餘正常營業
台北地區
◾️店休一日：市民大道店
◾️時間異動：內湖民權店（17:00-24:00）
◾️延後17:00-02:00營業：士林芝山店、師大店、汀州店、延平店、吉林一店、吉林二店
其餘正常營業
新北地區
◾️店休一日：鶯歌鳳鳴店、蘆洲長榮店、林口仁愛店、淡水淡金店、泰山明志店、八里龍形店
◾️時間異動：鶯歌中正店（17:00-01:00）、汐止樟樹店（11:00-23:00）、永和中正店（18:00-01:00）、五股工商店（17:00-01:00）、莒光店（17:00-24:00）
◾️延後17:00-02:00營業：三重大智店、蘆洲中山店、雙十店、學成店、金城店、中和中正店、忠孝店、館前店、大觀店、新海店、中華店、新莊中原店、民安店、家樂福店、民權店、北大店
其餘正常營業
新竹地區
◾️店休一日：竹北文興店
◾️延後17:00-02:00營業：新竹中正店、經國店
其餘正常營業
桃園地區
◾️店休一日：龜山中興店、桃園青埔店、內壢仁愛店、大園中山北店、新屋中山店
◾️時間異動：龍潭中興店（17:00-23:00）、中壢龍岡店（11:00-22:00）、大溪康莊店（17:00-23:00）、迴龍萬壽店（12:00-21:00）
◾️延後17:00-02:00營業：八德豐德店、林口長庚店、中壢新生店、寶山店、桃園中山店、永安店、龍安店、大同店、南平店、八德介壽店、蘆竹中正店
其餘正常營業
中部地區
◾️全數正常營業
南部地區及離島
◾️店休一日：澎湖馬公店
◾️時間異動：台南金華店（11:00-23:00）、鳳山文衡店（17:00-02:00）
其餘正常營業
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