7月11日周六今巴威颱風停班停課，實在太想趁風雨不大時出門填飽肚子！想吃小火鍋，颱風天哪些店家有開？王品石二鍋錢都涮涮鍋全台門市營業時間調整一次看。可能隨風雨情勢滾動式調整，仍建議消費者，出門前先洽詢門市最新狀況，並隨時注意安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
石二鍋：7/11營業時間調整公告！

王品集團旗下石二鍋，今日7月11日受巴威颱風影響，顧及客人與同仁安全，餐廳營業時間異動如下。

◾️北北基、桃竹苗、宜花東地區門市

17:00前暫停營業；考量風雨持續，17:00後暫停營業。

◾️中彰投、雲嘉南、高屏地區門市

全天候正常營業，其中宵夜場門市營業時間將會異動：

1、中彰投地區：太平中山店、沙鹿中山店、豐原源豐店、台中美村南店、台中文心崇德店、清水中山店、南投草屯中興店

2、雲嘉南、高屏地區：台南中華東店、台南新營三民店、台南新市中正店、高雄明誠二店、仁武仁雄店、高雄漢民店、高雄華夏店、高雄鳳山店、高雄三多三店、高雄美術南三店、潮州新生店

建議消費者出門前，先確認具體營業時間請洽詢門市，外出用餐請注意自身安全。

▲王品集團「石二鍋」颱風天營業時間異動。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw）
▲王品集團「石二鍋」颱風天營業時間異動。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw）
錢都：7/11營業狀況！隨風雨滾動式調整

受巴威颱風影響，7月11日（六）錢都營業狀況，分區表列如下。提醒大家，可能隨風雨情勢滾動式調整；最後收客時間為打烊前1小時。

基宜花東

◾️店休一日：基隆愛一店、宜蘭宜興店

◾️時間異動：羅東公正店（18:30-02:00）

其餘正常營業

台北地區

◾️店休一日：市民大道店

◾️時間異動：內湖民權店（17:00-24:00）

◾️延後17:00-02:00營業：士林芝山店、師大店、汀州店、延平店、吉林一店、吉林二店

其餘正常營業

新北地區

◾️店休一日：鶯歌鳳鳴店、蘆洲長榮店、林口仁愛店、淡水淡金店、泰山明志店、八里龍形店

◾️時間異動：鶯歌中正店（17:00-01:00）、汐止樟樹店（11:00-23:00）、永和中正店（18:00-01:00）、五股工商店（17:00-01:00）、莒光店（17:00-24:00）

◾️延後17:00-02:00營業：三重大智店、蘆洲中山店、雙十店、學成店、金城店、中和中正店、忠孝店、館前店、大觀店、新海店、中華店、新莊中原店、民安店、家樂福店、民權店、北大店

其餘正常營業

新竹地區

◾️店休一日：竹北文興店

◾️延後17:00-02:00營業：新竹中正店、經國店

其餘正常營業

桃園地區

◾️店休一日：龜山中興店、桃園青埔店、內壢仁愛店、大園中山北店、新屋中山店

◾️時間異動：龍潭中興店（17:00-23:00）、中壢龍岡店（11:00-22:00）、大溪康莊店（17:00-23:00）、迴龍萬壽店（12:00-21:00）

◾️延後17:00-02:00營業：八德豐德店、林口長庚店、中壢新生店、寶山店、桃園中山店、永安店、龍安店、大同店、南平店、八德介壽店、蘆竹中正店

其餘正常營業

中部地區

◾️全數正常營業

南部地區及離島

◾️店休一日：澎湖馬公店

◾️時間異動：台南金華店（11:00-23:00）、鳳山文衡店（17:00-02:00）

其餘正常營業


更多「巴威颱風」相關新聞。

相關新聞
蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...