命理師小孟老師分析今（12）日12星座運勢，在財運方面，摩羯座拾獲投資良機，金牛財富能量強盛，感情方面，雙子座要多點溫柔與理解，水瓶有機會結識靈魂伴侶。
牡羊座：
工作：開發全新客戶
感情：真誠打動對方
財運：配戴開運物件
牡羊幸運色:葡萄紫
貴人:射手
小人:天蠍
金牛座：
工作：創意靈感不斷
感情：愛情和諧美滿
財運：財富能量強盛
金牛幸運色:桃紅色
貴人:摩羯
小人:牡羊
雙子座：
工作：無視職場流言
感情：多些溫情理解
財運：釐清自身處境
雙子幸運色:金箔色
貴人:天秤
小人:雙魚
巨蟹座：
工作：加速工作進度
感情：取得溝通共識
財運：克制娛樂花費
巨蟹幸運色:星空色
貴人:雙子
小人:天秤
獅子座：
工作：遵從高層決策
感情：過度防備警惕
財運：適宜放慢步調
獅子幸運色:藍綠色
貴人:金牛
小人:巨蟹
處女座：
工作：把握合作機會
感情：明示暗示追求
財運：降低金錢壓力
處女幸運色:墨黑色
貴人:水瓶
小人:摩羯
天秤座：
工作：獲得同仁嘉許
感情：家人給予關懷
財運：正偏財運大增
天秤幸運色:雪白色
貴人:獅子
小人:水瓶
天蠍座：
工作：工作較為勞累
感情：想法適得其反
財運：現實理想失衡
天蠍幸運色:天藍色
貴人:雙魚
小人:射手
射手座：
工作：關鍵在於表達
感情：幽默增進感情
財運：賺錢要有信心
射手幸運色:原木色
貴人:處女
小人:獅子
摩羯座：
工作：態度擺在第一
感情：享受陪伴時光
財運：拾獲投資良機
摩羯幸運色:淺藍色
貴人:天蠍
小人:金牛
水瓶座：
工作：掌握職場要訣
感情：結識靈魂伴侶
財運：資金分配得當
水瓶幸運色:抹茶色
貴人:牡羊
小人:處女
雙魚座：
工作：慎防錯失良機
感情：主動邀約對方
財運：投資眼光放遠
雙魚幸運色:大地色
貴人:巨蟹
小人:雙子
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工作：開發全新客戶
感情：真誠打動對方
財運：配戴開運物件
牡羊幸運色:葡萄紫
貴人:射手
小人:天蠍
金牛座：
工作：創意靈感不斷
感情：愛情和諧美滿
財運：財富能量強盛
金牛幸運色:桃紅色
貴人:摩羯
小人:牡羊
雙子座：
工作：無視職場流言
感情：多些溫情理解
財運：釐清自身處境
雙子幸運色:金箔色
貴人:天秤
小人:雙魚
巨蟹座：
工作：加速工作進度
感情：取得溝通共識
財運：克制娛樂花費
巨蟹幸運色:星空色
貴人:雙子
小人:天秤
獅子座：
工作：遵從高層決策
感情：過度防備警惕
財運：適宜放慢步調
獅子幸運色:藍綠色
貴人:金牛
小人:巨蟹
處女座：
工作：把握合作機會
感情：明示暗示追求
財運：降低金錢壓力
處女幸運色:墨黑色
貴人:水瓶
小人:摩羯
天秤座：
工作：獲得同仁嘉許
感情：家人給予關懷
財運：正偏財運大增
天秤幸運色:雪白色
貴人:獅子
小人:水瓶
天蠍座：
工作：工作較為勞累
感情：想法適得其反
財運：現實理想失衡
天蠍幸運色:天藍色
貴人:雙魚
小人:射手
射手座：
工作：關鍵在於表達
感情：幽默增進感情
財運：賺錢要有信心
射手幸運色:原木色
貴人:處女
小人:獅子
摩羯座：
工作：態度擺在第一
感情：享受陪伴時光
財運：拾獲投資良機
摩羯幸運色:淺藍色
貴人:天蠍
小人:金牛
水瓶座：
工作：掌握職場要訣
感情：結識靈魂伴侶
財運：資金分配得當
水瓶幸運色:抹茶色
貴人:牡羊
小人:處女
雙魚座：
工作：慎防錯失良機
感情：主動邀約對方
財運：投資眼光放遠
雙魚幸運色:大地色
貴人:巨蟹
小人:雙子