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命理師小孟老師分析今（12）日12星座運勢，在財運方面，摩羯座拾獲投資良機，金牛財富能量強盛，感情方面，雙子座要多點溫柔與理解，水瓶有機會結識靈魂伴侶。工作：開發全新客戶感情：真誠打動對方財運：配戴開運物件牡羊幸運色:葡萄紫貴人:射手小人:天蠍工作：創意靈感不斷感情：愛情和諧美滿財運：財富能量強盛金牛幸運色:桃紅色貴人:摩羯小人:牡羊工作：無視職場流言感情：多些溫情理解財運：釐清自身處境雙子幸運色:金箔色貴人:天秤小人:雙魚工作：加速工作進度感情：取得溝通共識財運：克制娛樂花費巨蟹幸運色:星空色貴人:雙子小人:天秤工作：遵從高層決策感情：過度防備警惕財運：適宜放慢步調獅子幸運色:藍綠色貴人:金牛小人:巨蟹工作：把握合作機會感情：明示暗示追求財運：降低金錢壓力處女幸運色:墨黑色貴人:水瓶小人:摩羯工作：獲得同仁嘉許感情：家人給予關懷財運：正偏財運大增天秤幸運色:雪白色貴人:獅子小人:水瓶工作：工作較為勞累感情：想法適得其反財運：現實理想失衡天蠍幸運色:天藍色貴人:雙魚小人:射手工作：關鍵在於表達感情：幽默增進感情財運：賺錢要有信心射手幸運色:原木色貴人:處女小人:獅子工作：態度擺在第一感情：享受陪伴時光財運：拾獲投資良機摩羯幸運色:淺藍色貴人:天蠍小人:金牛工作：掌握職場要訣感情：結識靈魂伴侶財運：資金分配得當水瓶幸運色:抹茶色貴人:牡羊小人:處女工作：慎防錯失良機感情：主動邀約對方財運：投資眼光放遠雙魚幸運色:大地色貴人:巨蟹小人:雙子