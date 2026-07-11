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在2026美加墨世界盃中，帶領挪威闖進8強的怪物前鋒哈蘭德（Erling Haaland）近日不僅在球場上大放異彩，其私下的暖心舉動也備受全球矚目。海外媒體陸續披露了哈蘭德不為人知的感人秘辛，其中一段他親自錄影鼓勵一名因留著「哈蘭德同款長髮」而遭霸凌的巴西少年的故事，感動了無數球迷。美國體育媒體《Barstool Sports》近日在X平台發布了一段影片。據報導，哈蘭德得知在巴西有一名少年，因為模仿自己留了一頭長髮而遭到同儕霸凌，為此他特別錄製了一段驚喜影片送給這名小粉絲。在影片中，哈蘭德親切地向少年打招呼並溫暖地說道：「我聽說你是巴西的哈蘭德。我真的很高興。你的長髮非常好看，請繼續保持下去。無論周圍的人說什麼，都不要去在意。另外，祝你生日快樂！」收到偶像親自發來的專屬打氣訊息，這名少年喜出望外，隨後也拿著哈蘭德的周邊商品，開心地錄製影片表達對偶像的滿滿感謝。這段感人的互動影片曝光後，立刻在網路上引發熱烈迴響。海外粉絲紛紛被哈蘭德的暖心舉動感動，在留言區大讚這位超級球星的人品：「真是個大好人，誰能討厭哈蘭德呢？」、「這是近一個世紀以來對挪威貢獻最大的人！」、「這傢伙難道不是史上最棒的足球員嗎？」、「讓人不得不支持他啊！」、「透過這屆世界盃，我徹底成了哈蘭德的死忠粉絲，他散發出來的氛圍實在太讚了」。