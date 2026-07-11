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▲蔡依林原訂11日晚間在江西南昌舉辦「PLEASURE」巡迴演唱會，因巴威颱風影響臨時延期，官方也發出聲明並且祭出補償措施。（圖／翻攝自蔡依林工作室微博）

天后蔡依林（Jolin）原訂今（11）日晚間在中國江西南昌舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，不料受到巴威颱風影響，主辦單位臨時宣布演出延期，讓已經抵達南昌準備演出的蔡依林及團隊措手不及。蔡依林隨後也透過社群發文，坦言一早得知消息時和粉絲一樣感到可惜，並向所有歌迷致歉。主辦單位表示，因受颱風天候影響，配合江西省防汛防颱工作安排，為保障所有觀眾、演出團隊及現場工作人員安全，原定11日晚間舉行的「PLEASURE」巡迴演唱會南昌站將延期至7月13日舉辦。公告指出，蔡依林及全體團隊其實已經抵達南昌，知道不少歌迷早已啟程，甚至有人因此調整交通及住宿安排，因此對延期造成的不便深感遺憾。至於延期後的演出安排，以及票務、機票、住宿補償等事宜，將由主辦單位另行公告。消息曝光後，蔡依林也在社群平台發文表示，自己早上起床得知演出必須延期時，「和大家一樣感到可惜」，但她強調，所有人的安全始終是第一優先。她也向歌迷致歉，表示：「很抱歉給大家帶來各種不便以及期待卻撲空的失落。」最後也提醒受到颱風影響地區的民眾做好防颱準備，希望大家都能平安，並暖心喊話：「一切平安後再約起來。」