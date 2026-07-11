受巴威外圍環流影響，新竹頭前溪水位暴漲，大量洪水淹沒自行車道、籃球場，甚至沖走橋下貨櫃屋，現場畫面曝光後，引發網友熱議，不少民眾直呼太可怕。中央氣象署表示，新竹、苗栗等地累積雨量持續攀升，其中鳥嘴山突破528毫米，五峰鄉時雨量更居全台之冠。氣象署也提醒，北部、中部山區及東北部山區仍有豪雨以上等級降雨，今晚隨颱風遠離後，雨勢才會逐步趨緩。
新竹頭前溪暴漲！自行車道、籃球場被淹沒、貨櫃屋被洪水沖走
Threads網友「@ivanwen5747」分享現場畫面表示，新竹頭前溪因颱風雨量灌入，導致溪水暴漲，水量甚至比前一個颱風還大，而河堤旁的自行車道跟籃球場也被淹沒了，只見兩岸樹木幾乎被溪水吞沒，湍急河水還夾帶遭強風吹斷的樹枝持續往下游沖刷，就連武陵路橋延伸工程橋下的貨櫃屋也被洪水沖走，畫面相當驚人。
影片曝光後，不少網友紛紛留言驚呼，「因為上游五峰尖石都下了500毫米」、「自行車道都滅頂了」、「這水很大耶」、「這水量看起來也太驚人，有夠嚇人啦」、「怎麼感覺好像不妙了」、「太可怕」。
新竹五峰時雨量全台居冠！巴威暴風圈最快明晨脫離台灣
中央氣象署統計，截至7月9日0時至7月11日下午2時止，全台累積雨量以新竹縣鳥嘴山528毫米最高，其次依序為苗栗縣拉庫斯483.5毫米、雲林縣草嶺石壁421毫米、桃園市蘇樂391.5毫米、宜蘭縣翠峰林道369毫米、新北市福山352毫米、嘉義縣碧湖317毫米，以及南投縣杉林溪大飯店314.5毫米。
此外，截至下午3時20分，新竹縣五峰鄉時雨量達68毫米，暫居全台第一。氣象署提醒，今天北部、中部山區及東北部山區仍有豪雨以上等級降雨發生機率，降雨型態以長時間、持續性降雨為主，其餘地區也可能出現大雨或豪雨，預計待颱風逐漸遠離後，今晚雨勢才會慢慢減弱。
氣象署指出，受到巴威颱風北側高壓導引氣流增強影響，颱風近3小時向西移動速度明顯加快，後續將以每小時約30公里速度朝中國大陸前進。隨著環境條件逐漸轉差，已不利颱風持續發展，預估今晚巴威的強度及暴風圈範圍都將持續縮小；若後續路徑沒有明顯變化，暴風圈最快可望於明天凌晨至清晨脫離台灣本島。
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Threads網友「@ivanwen5747」分享現場畫面表示，新竹頭前溪因颱風雨量灌入，導致溪水暴漲，水量甚至比前一個颱風還大，而河堤旁的自行車道跟籃球場也被淹沒了，只見兩岸樹木幾乎被溪水吞沒，湍急河水還夾帶遭強風吹斷的樹枝持續往下游沖刷，就連武陵路橋延伸工程橋下的貨櫃屋也被洪水沖走，畫面相當驚人。
影片曝光後，不少網友紛紛留言驚呼，「因為上游五峰尖石都下了500毫米」、「自行車道都滅頂了」、「這水很大耶」、「這水量看起來也太驚人，有夠嚇人啦」、「怎麼感覺好像不妙了」、「太可怕」。
中央氣象署統計，截至7月9日0時至7月11日下午2時止，全台累積雨量以新竹縣鳥嘴山528毫米最高，其次依序為苗栗縣拉庫斯483.5毫米、雲林縣草嶺石壁421毫米、桃園市蘇樂391.5毫米、宜蘭縣翠峰林道369毫米、新北市福山352毫米、嘉義縣碧湖317毫米，以及南投縣杉林溪大飯店314.5毫米。
此外，截至下午3時20分，新竹縣五峰鄉時雨量達68毫米，暫居全台第一。氣象署提醒，今天北部、中部山區及東北部山區仍有豪雨以上等級降雨發生機率，降雨型態以長時間、持續性降雨為主，其餘地區也可能出現大雨或豪雨，預計待颱風逐漸遠離後，今晚雨勢才會慢慢減弱。
氣象署指出，受到巴威颱風北側高壓導引氣流增強影響，颱風近3小時向西移動速度明顯加快，後續將以每小時約30公里速度朝中國大陸前進。隨著環境條件逐漸轉差，已不利颱風持續發展，預估今晚巴威的強度及暴風圈範圍都將持續縮小；若後續路徑沒有明顯變化，暴風圈最快可望於明天凌晨至清晨脫離台灣本島。
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