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颱風巴威來襲，預計今（11）日對台影響最劇烈，不過，北北基桃昨在風雨未達停班課標準情況下就宣布停班課，引起外界討論。對此，財訊集團董事長謝金河表示，常說台灣是Ai大國，但決定要不要放假，為什麼不參考Ai的數據或預測模式，完全靠地方首長主觀意念來決定？「為什麼大家要給地方首長那麼大的權力，決定大家的作息？」謝金河在臉書分享，清晨的中正紀念堂沒有人，他穿梭在各條小徑，走在湖邊，走過杉木林步道，就像穿越在花園別墅中，享受著城市森林的美景，感覺又不一樣；不過，今天微風細雨，淡水、內湖捷運停駛，可能會帶給市民一些不方便，早上他看到無任所大使黃欽勇發表文章，說台灣在風尖浪頭上，大家要多珍惜，時間與商機可能是最昂貴的成本，台灣昨天放一整天假，可惜了，網路上有很多人都在討論颱風假。謝金河直言，颱風假怎麼放？台灣討論了很久，但沒有人敢拍板！常說台灣已進入Ai的時代，Ai的運算，預測早已是城市治理的一部分，運用Ai可以預測天氣，為什麼這次是預測這麼不準？颱風假怎麼放？為什麼不回歸科學？謝金河舉例，像是香港完全根據8號風球來決定要不要放假，日本沒有颱風假，由企業拍板決定，台灣則仰賴地方政府首長來幫大家決定要不要上班上課，而且，台北市長一個人可以決定全台灣的股市、銀行、工廠生產線作業，理論上，股市，金融的運作是全國連動，台北市宣布停班停課，股市、銀行也停止交易，這樣的決定是否合理？謝金河認為，常說台灣是Ai大國，但決定要不要放假，為什麼不參考Ai的數據或預測模式，完全靠地方首長主觀意念來決定？昨天的颱風假，大家都說是政治假，城市治理和國家治理，企業治理一樣，進入Ai時代，有更多科技輔助，「為什麼大家要給地方首長那麼大的權力，決定大家的作息？」