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桃園鐵玫瑰音樂沙龍日前圓滿落幕，主持人鄭尹翔連續第四年擔任活動主持，不只訪問多位金曲歌王、音樂人及新生代偶像，也分享自己一路從氣象主播、娛樂記者到主持人的轉型歷程，更首度鬆口最大的主持夢想，希望有朝一日能站上蔡依林活動舞台，替自己的主持生涯再寫下重要里程碑。連續4年接下桃園鐵玫瑰熱音賞音樂沙龍主持工作，鄭尹翔坦言，每一年都有不同收穫，也見證不少音樂人從鐵玫瑰舞台出發，一步步站上更大的舞台。今年他更首度與ARKis成員彫秦（Brian）搭檔主持，與過往獨自訪談的模式截然不同，也為活動增添不少火花。回顧今年最難忘的訪談，鄭尹翔直言是金曲歌王蘇明淵。兩人都擁有「斜槓人生」，一位是律師、歌手，一位則從記者跨足主持，也曾是駐唱歌手，更熱愛排球，日前還在世壯運混合排球30+奪下銀牌，因此一見面便聊得欲罷不能。透過多年娛樂記者的訪談經驗，鄭尹翔也進一步引導蘇明淵分享歌曲〈金手指〉的創作背景，娓娓道來一段改編自真實案件、跨越70年的愛情故事，讓現場觀眾深受感動。談到自己的主持之路，鄭尹翔回憶，從氣象主播到娛樂節目《小記者大明星》，一路累積超過百位藝人訪談經驗，也主持過大型活動、演唱會與品牌記者會。他坦言：「我覺得我很榮幸可以受到那麼多藝人的信賴，把宣傳或代言的活動主持棒交給我，自己還算是主持新秀，不過也很感謝許多前輩分享寶貴經驗給我，讓我可以更有把握做足功課，把每一場活動都主持好。」至於未來目標，他笑說，希望能有更多主持娛樂節目的機會，更透露自己一直有個夢想：「畢竟自己也是跑娛樂新聞出道的，對於藝人訪談算是老本行，但自己最大的夢想，就是有一天可以主持偶像蔡依林的活動，這也是我有時候，對自我懷疑時，就會想想這個目標，然後對著上帝禱告，就覺得要再更努力，總有一天一定可以的，心裡就會有滿滿正能量，繼續往前。」