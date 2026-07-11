受到強颱巴威影響，日本真人版《魔女宅急便》音樂劇原訂7月10日、11日的演出取消，讓不少期待已久的劇迷直呼可惜。主辦單位今日宣佈7月12日起將恢復正常演出，並同步推出加開場次與換票優惠方案，希望讓受影響觀眾仍有機會走進劇場。《NOWNEWS今日新聞》記者實際前往國家戲劇院觀看音樂劇的彩排，發現本作並非單純將吉卜力動畫真人化，而是回歸原著小說，劇情與角色描寫都有不同的詮釋，以下將整理本次音樂劇必看亮點。
遇颱風停演兩天 7月12日起恢復演出
原訂7月10日、11日《魔女宅急便》音樂劇因為颱風影響而取消演出，7月12日起依原定計畫演出，受影響場次的觀眾，可改至加開的7月13日場次觀賞，並享專屬8折優惠；若改購其他場次，也可享9折優惠。除此之外，後續場次因天候因素再有異動，主辦單位也將比照相同方案辦理，詳細資訊可至MNA牛耳藝術官方粉絲專頁查詢。
事實上，日本團隊進駐台灣後便遇上颱風攪局，仍把握有限時間連夜完成舞台搭建、燈光定位、音響調整與飛行測試，順利於演出前完成總彩排，讓這場跨越海洋而來的「魔法旅程」得以如期展開。
不是吉卜力動畫翻版 而是回到原著小說
《NOWNEWS今日新聞》記者也實際抵達現場觀看總彩排，提到《魔女宅急便》，許多人第一時間想到的是宮崎駿執導的吉卜力動畫，紅色蝴蝶結、黑貓吉吉，以及琪琪騎著掃帚飛越城市的經典畫面。
值得注意的是，這次來台演出的真人音樂劇，並非直接改編動畫電影，而是以日本作家角野榮子的原著小說為基礎，因此保留更多小說中的角色互動與故事細節，也讓整體氛圍比動畫版本更成熟也更適合大人欣賞。
除了琪琪第一次離家生活、努力經營魔女宅急便之外，作品也描寫她面對陌生環境的不安、自我懷疑，以及逐漸找到面對自己的勇氣。少了一點童話色彩，卻多了一份長大後才能體會的人生滋味。
飛翔依舊震撼 真正動人的是「成長」
原以為真人舞台劇難以還原魔女飛翔的畫面，但是透過舞台機關、燈光及現場音樂的搭配，琪琪飛越城市的動作仍充滿奇幻感，彷彿魔法真正降臨了。飾演琪琪的山戶穗乃葉分享「第一次飛上半空時完全不害怕，反而越飛越有趣，感覺自己就像一隻鳥。」
她也坦言，自己剛搬到東京發展時，曾和琪琪一樣對新環境感到迷惘，因此特別能理解角色的心情。劇中爸爸的一句話「要好好珍惜自己的心」，更讓她每次演出時都忍不住落淚。劇中精彩描繪初到陌生地方的自我掙扎與成長，說出了許多人長大後的心聲。
風雨擋不住魔法 等待觀眾走進劇場
彩排結束後，日本團隊在後台公告欄寫下「要把魔法帶給台灣的大家」的留言，也為這趟跨越海洋的演出留下最溫暖的註解。雖然《魔女宅急便》一度因颱風被迫停飛，但正如故事中的琪琪一樣，即使遇見風雨，也會鼓起勇氣繼續向前。
對於從小看著《魔女宅急便》長大的觀眾而言，這不只是一次重溫童年的機會，更是一部回到原著、重新詮釋成長與勇氣的作品。今年暑假，這趟跨越風雨而來的魔法旅程，也將從7月12日起，繼續在台北國家戲劇院展開。
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原訂7月10日、11日《魔女宅急便》音樂劇因為颱風影響而取消演出，7月12日起依原定計畫演出，受影響場次的觀眾，可改至加開的7月13日場次觀賞，並享專屬8折優惠；若改購其他場次，也可享9折優惠。除此之外，後續場次因天候因素再有異動，主辦單位也將比照相同方案辦理，詳細資訊可至MNA牛耳藝術官方粉絲專頁查詢。
事實上，日本團隊進駐台灣後便遇上颱風攪局，仍把握有限時間連夜完成舞台搭建、燈光定位、音響調整與飛行測試，順利於演出前完成總彩排，讓這場跨越海洋而來的「魔法旅程」得以如期展開。
《NOWNEWS今日新聞》記者也實際抵達現場觀看總彩排，提到《魔女宅急便》，許多人第一時間想到的是宮崎駿執導的吉卜力動畫，紅色蝴蝶結、黑貓吉吉，以及琪琪騎著掃帚飛越城市的經典畫面。
值得注意的是，這次來台演出的真人音樂劇，並非直接改編動畫電影，而是以日本作家角野榮子的原著小說為基礎，因此保留更多小說中的角色互動與故事細節，也讓整體氛圍比動畫版本更成熟也更適合大人欣賞。
飛翔依舊震撼 真正動人的是「成長」
原以為真人舞台劇難以還原魔女飛翔的畫面，但是透過舞台機關、燈光及現場音樂的搭配，琪琪飛越城市的動作仍充滿奇幻感，彷彿魔法真正降臨了。飾演琪琪的山戶穗乃葉分享「第一次飛上半空時完全不害怕，反而越飛越有趣，感覺自己就像一隻鳥。」
她也坦言，自己剛搬到東京發展時，曾和琪琪一樣對新環境感到迷惘，因此特別能理解角色的心情。劇中爸爸的一句話「要好好珍惜自己的心」，更讓她每次演出時都忍不住落淚。劇中精彩描繪初到陌生地方的自我掙扎與成長，說出了許多人長大後的心聲。
彩排結束後，日本團隊在後台公告欄寫下「要把魔法帶給台灣的大家」的留言，也為這趟跨越海洋的演出留下最溫暖的註解。雖然《魔女宅急便》一度因颱風被迫停飛，但正如故事中的琪琪一樣，即使遇見風雨，也會鼓起勇氣繼續向前。
對於從小看著《魔女宅急便》長大的觀眾而言，這不只是一次重溫童年的機會，更是一部回到原著、重新詮釋成長與勇氣的作品。今年暑假，這趟跨越風雨而來的魔法旅程，也將從7月12日起，繼續在台北國家戲劇院展開。