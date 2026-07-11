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效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）波士頓紅襪隊台灣好手鄭宗哲，今（11）日交手紐約大都會隊，4打數敲出雙安，連續3場敲出2支安打，打擊率爬升至3成08，生涯累積8安已超越台灣名將陳偉殷，獨居台灣史上第5名。有趣的是，鄭宗哲上大聯盟前，紅襪隊前10場比賽僅拿下4勝6敗，鄭宗哲升上大聯盟後，近13戰紅襪隊取得11勝2敗，可以算是另類「福將」。鄭宗哲今日扛紅襪隊先發第9棒、游擊手，2局上首打席遭大都會隊先發投手麥克萊恩（Nolan McLean）三振，4局上第2打席，鄭宗哲把握得點圈有人的機會，敲出右外野安打，二壘跑者王康納（Connor Wong）在本壘前遭到觸殺，鄭宗哲打點遭到沒收。7局上第3個打席，鄭宗哲擺出招牌短打，點出一顆飛球投手後方的小飛球，游擊手、三壘手都無法處理，形成一隻巧妙的內野安打，隨後西格勒（Anthony Seigler）開轟，紅襪隊擴大領先為4：1。8局上第4個打席，鄭宗哲遭到三振，吞下此役第2K。總計鄭宗哲此役4打數敲出雙安，且是連續3場出賽都有雙安演出，打擊率爬升至3成08，此外，鄭宗哲生涯累積8支安打，超越台灣傳奇左投陳偉殷的7安，獨居台灣史上第5名。最終紅襪隊以6：2擊退大都會隊，拉出一波7連勝，與美東第3名的多倫多藍鳥隊已經無勝差，落後第2名的紐約洋基隊7場勝差。有趣的是，鄭宗哲在美國時間6月26日登上大聯盟前，紅襪隊10場比賽拿下4勝6敗。而鄭宗哲升上大聯盟後，紅襪隊13場比賽拿下11勝2敗，戰績也扶搖直上，逐漸擺脫開季低迷的狀態。新英格蘭媒體《NESN》近期以「該相信鄭宗哲的原因」為題，分析鄭宗哲的進階數據亮眼，有望在紅襪站穩一席之地。《NESN》直言，鄭宗哲不會是紅襪的救世主，但有機會成為一名穩定貢獻的大聯盟球員，儘管在小樣本中的帳面數據只是中規中矩，但也展現出一些令人眼睛一亮的跡象。據Statcast進階數據，《NESN》認為，有幾項打擊指標值得對鄭宗哲抱有期待。鄭宗哲的紮實擊球率為27.3%，高於本季大聯盟平均，追打率保持不錯的25.6%，讓他更容易產生紮實擊球結果。此外，擊球品質的預期長打率，鄭宗哲也有0.435的水準，代表若能維持現在的擊球品質，長打表現有望逐步提升。打擊之餘，鄭宗哲還有速度的優勢，衝刺速度為每秒29.2英呎，位居大聯盟頂尖水準。《NESN》認為，現在要對鄭宗哲的整體實力下定論仍言之過早，但工具人的特性增添不少競爭優勢，也讓人相信他有機會在大聯盟站穩腳步。