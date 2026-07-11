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地緣政治角力：美方斥體制失能、古巴控「集體懲罰」

古巴國家電力系統於10日再度宣告全面崩潰，這不僅是本週內第二次全國性大停電，更是今年以來的第四次。在美國實施嚴厲石油封鎖與島內發電設備老舊的雙重夾擊下，古巴的能源危機正急遽惡化。古巴能源部長萊維（Vicente de la O Levy）在社群媒體上表示，「我們正在著手重建國家電力系統。在日常面臨的諸多重重困境中，當前局勢顯得格外複雜」。根據《路透社》報導，在週五全國大停電之前，古巴包含第二大城聖地牙哥在內的大片地區，就因嚴重的燃料短缺而持續處於斷電狀態。本週一的全國大停電曾導致全島1000萬居民無電可用，古巴當局雖在週二晚間勉強恢復大部分地區的供電，但沒隔幾天，脆弱的電網再度瓦解。頻繁的停電點燃島內積壓已久的社會不滿情緒。週一全面斷電後，首都哈瓦那部分地區出現零星的抗議。在哈瓦那市中心，26歲的小吃店老闆加西亞（Yailin Fis Garcia）抱怨，「所有食物都變質腐壞了，這對我們在經濟上是沉重的打擊」。加西亞苦笑表示，自己住在哈瓦那郊區的家境況更慘，過去一個月來，每天竟然只有一到兩個小時有電可用。另一名隨身攜帶手電筒的哈瓦那居民里科（Gabriel Rico）認命地表示，「我們對封鎖早有心理準備，但正是這個封鎖讓我們如此痛苦，讓我們民生凋敝。它把我們折磨得體無完膚」。這場攪動古巴民生的電力危機，核心源於地緣政治的拉鋸。美國總統川普（Donald Trump）在1月推翻了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權後，隨即對古巴實施了嚴厲的石油封鎖。委內瑞拉長期以來是古巴最主要的燃料供應國；而在美國的強力施壓下，原本提供古巴石油的墨西哥也已被迫停止出貨。長期以來，哈瓦那當局將基礎設施的癱瘓歸咎於美國長達數十年的貿易禁運；然而，華府方面則堅稱，大停電完全是古巴共產黨政府對國營經濟管理不善所致。美方亦不諱言其目標是推動古巴政權更迭，要求其舉行民主選舉並釋放政治犯。在本週二舉行的聯合國大會中，美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）將責任全數推給古巴當局，向其喊話「改變你們的作風，為你們的人民把燈點亮」。然而，聯合國大會上絕大多數發言的國家卻站在古巴這一方，呼籲華府立即結束封鎖，並取消這些摧毀古巴經濟的制裁。古巴外交部長帕里利亞（Bruno Rodríguez Parrilla）在聯合國大會上嚴厲譴責美國措施，痛斥燃料禁運與經濟制裁是對「全體人民人權的系統性侵犯」，等同於一種「集體懲罰」的行徑。