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中度颱風巴威持續影響台灣，受外圍環流影響，台南沿海空曠地區最大陣風預估可達9至10級。為確保市民生命財產安全，台南市今（11）日全天停班停課。市長黃偉哲也前往台南市災害應變中心主持第三次工作會報，聽取最新氣象情資、颱風路徑分析及各項防救災整備情形，要求市府各單位持續維持最高警戒，全面落實防颱防汛措施，降低颱風可能造成的衝擊。黃偉哲表示，雖然巴威颱風暴風圈未直接涵蓋台南，但颱風路徑仍有變化，加上受外圍環流影響，各地仍有強陣風，因此市府基於安全考量，宣布11日全市停班停課。他強調，停班停課的目的在於讓市民有充裕時間完成防颱整備，以及降低外出風險，也呼籲民眾切勿因一時風雨減弱而掉以輕心，颱風期間應減少非必要外出，尤其不要前往海邊、河川及山區等高風險地區，以自身安全為優先。黃偉哲指出，截至今日中午，台南市整體災情仍在可控範圍內，截至目前已完成12件路樹及6件廣告招牌災情處理，其餘案件持續處置中；停電部分已請台電全力搶修，全市目前未傳出停水及通訊中斷情形，各水庫運作也維持正常。針對颱風期間仍有民眾外出受傷情形，市府已第一時間啟動緊急救護機制，所幸傷者均無大礙，再次提醒市民務必配合各項防颱措施，共同降低災害風險。黃偉哲表示，市府將持續密切關注中央氣象署最新氣象資訊及颱風動態，並依據最新警報及風雨變化滾動調整各項防災應變作為，也提醒市民在陸上颱風警報解除前仍應保持警覺，切勿輕忽風雨影響。黃偉哲於會議中要求各局處及各區公所持續提高警戒，在風雨完全趨緩前密切掌握各項災情，一旦接獲通報，應立即投入積淹水抽排、水路疏通、路樹及掉落物清除等應變工作，務必維持城市正常運作及防災效率，將颱風對市民生活的影響降至最低。南市府提醒，民眾應持續留意中央氣象署及市府發布的最新颱風資訊，預先備妥飲用水、糧食、手電筒等防災物資，並檢查居家排水及防水設施，固定招牌、盆栽等易掉落物品；若發現側溝落水口遭雜物或塑膠墊阻塞，可協助清除或撥打1999通報。民眾也可透過「台南市政府官方LINE」及「台南水情即時通APP」即時掌握最新水情、氣象及防災資訊，提前做好防災避災準備。