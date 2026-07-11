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資深藝人「阿西」陳博正出道超過40年，除了精湛演技深受觀眾喜愛，私底下更是一位把家庭擺在第一位的父親。2019年拍攝戲劇《一千個晚安》時，他因劇中一段收養孩子的情節，意外勾起自己的真實人生故事，首度坦言大女兒並非自己親生，卻也藉著角色，對女兒說出埋藏心底多年的真心話：「妳不是我親生的，但妳跑來當我女兒，就是命中注定。」根據《三立新聞網》報導，在台劇《一千個晚安》中，阿西飾演熱心善良的鐵路站長，收養了獨自在月台上的小女孩，將她視如己出扶養長大。劇中一段父女對話令人動容，他望著女兒說：「妳雖然不是我親生的，但是妳跑來當我女兒，這就是命中注定，我們本來就是父女。」沒想到這段台詞其實並非劇本原意，而是阿西將自己的人生經歷融入角色之中。他受訪時透露，大女兒並不是自己親生，但從小到大，他一直把她當成親生女兒照顧，也曾親口對她說過幾乎一模一樣的話。阿西坦言，當時拍攝這場戲時情緒完全湧上心頭，因為劇中的每一句話，都是自己想對女兒說的心聲。他希望女兒不要因為身世而有任何壓力，更不用覺得虧欠自己。他表示雖然以前沒有親口說出「不用報答我」這句話，但透過角色，終於完整地把心裡想說的話傳達給女兒。阿西育有2女1子，多年來始終把每個孩子都視為生命中最重要的家人，不曾因血緣有所差別。女兒們也和爸爸感情深厚，其中小女兒田羽安同樣踏入演藝圈，父女互動溫馨，每逢阿西生日，也都會公開送上祝福。