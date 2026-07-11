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臺北市政府警察局刑事警察大隊獲報，網路社群平台Threads某帳號於今（11）日凌晨1時許，發布「臺北車站啥時通車，臺北車站現在進不去欸」等貼文，並附上臺北車站淹水照片，涉嫌散布與本次巴威颱風災情相關之不實訊息，立即展開查處，並於今日下午14時許查緝林姓犯嫌到案說明。一名自稱「肉壯律師」的網友昨在threads貼出台北車站淹水照片，更稱「欸欸，bro臺北車站啥時通車？臺北車站現在進不去耶」，遭多名網友撻伐檢舉，他則辯解「2001年，現在怎麼可能有新店、南勢角通淡水的捷運啦」，更一度被以為是網軍帳號，但他辯稱「我不是AI、你在造謠我國籍」，更自稱是臺北稅務員。經警方查證，該貼文所附照片實為民國90年間納莉颱風造成臺北捷運淹水之歷史照片，並非本次巴威颱風災情，相關內容足以使民眾誤認為目前臺北車站及捷運系統已遭嚴重淹水，造成社會大眾恐慌及混淆。臺北市刑事警察大隊於發現相關貼文後，立即針對涉案帳號及貼文內容完成蒐證、截圖保存，並積極追查發文者身分。警方迅速於今日下午通知林姓犯嫌到案說明，並令其自行刪除相關貼文。全案將依涉嫌違反《災害防救法》第53條「散播有關災害之謠言或不實訊息…」等相關規定，移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。臺北市政府警察局刑事警察大隊呼籲，颱風及各項災害期間，民眾應以中央及地方災害應變中心、中央氣象署及政府機關發布之官方資訊為準，切勿擷取、轉傳或張貼未經查證之照片、影片或訊息，以免誤導民眾、影響防救災工作，甚至觸犯相關法令。警方將持續加強網路巡查及情資蒐報，對於利用災害期間散布不實訊息、製造社會恐慌或影響公共秩序之違法行為，將依法迅速查辦，絕不寬貸，以維護社會秩序及公共安全。