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▲新竹市政府發布緊急通知，提醒停放於新竹市頭前溪左岸停車場內的車主，儘速將車輛移至安全地點。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹頭前溪暴漲，左岸停車場發布緊急移車通知。（圖／翻攝自Threads@mag_jeng）

巴威颱風持續影響台灣，新竹市因豪雨不斷，頭前溪暴漲程度驚人，新竹市政府今（11）日下午3時42分發布緊急通知，提醒車輛停放於新竹市頭前溪左岸停車場內的車主，儘速將車輛移至安全地點，避免財物損失。新竹市政府下午3時42分急發通知，表示因應巴威颱風帶來豪雨可能的風險，請停放於新竹市頭前溪左岸停車場內的車主，儘速將車輛移至安全地點，以避免財物損失。若有災情請撥打119或1999市民專線通報。