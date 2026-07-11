巴威颱風持續影響台灣，新竹市因豪雨不斷，頭前溪暴漲程度驚人，新竹市政府今（11）日下午3時42分發布緊急通知，提醒車輛停放於新竹市頭前溪左岸停車場內的車主，儘速將車輛移至安全地點，避免財物損失。 我是廣告 請繼續往下閱讀 新竹市政府下午3時42分急發通知，表示因應巴威颱風帶來豪雨可能的風險，請停放於新竹市頭前溪左岸停車場內的車主，儘速將車輛移至安全地點，以避免財物損失。若有災情請撥打119或1999市民專線通報。 ▲新竹市政府發布緊急通知，提醒停放於新竹市頭前溪左岸停車場內的車主，儘速將車輛移至安全地點。（圖／新竹市政府提供） ▲新竹頭前溪暴漲，左岸停車場發布緊急移車通知。（圖／翻攝自Threads@mag_jeng） 更多「巴威颱風」相關新聞。 相關新聞 巴威颱風發布陸警了！路徑威脅、警報時間點、最新風雨時程一次看新竹頭前溪暴漲太恐怖！自行車道、籃球場被吞沒 洪水沖走貨櫃屋新竹、苗栗淹水一級警戒！水利署：台中二級 五峰鄉時雨量68毫米劇烈風雨來了！巴威強襲「白沙屯雨用倒的」 新竹狂風暴雨畫面曝 賴禹妡編輯記者從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...作品集 巴威颱風頭前溪頭前溪左岸停車場新竹市政府