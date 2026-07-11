我是廣告 請繼續往下閱讀

▲戴立綱戴「鮭魚肚領帶」講解巴威颱風走向，吸引8萬多人朝聖。（圖／翻攝自中視新聞YouTube、記者陳雅雲攝影）

▲除了鮭魚肚領帶，有網友還發現戴立綱還戴過一條「理髮柱領帶」。（圖／翻攝自中視新聞YouTube、Pixabay）

中台巴威目前正通過台灣東北方海面，下午至傍晚是距離台灣最近、風雨威脅最大的關鍵時刻，10、11日幾乎全台縣市停班課，民眾在家關注颱風動態，有網友發現中視主播戴立綱戴著「鮭魚肚領帶」播氣象，對比圖吸引超過8萬人朝聖按讚，笑呼：「油脂還很多！」一名網友昨（10）日在社群平台發文：「搜哩了戴立綱，但這個領帶真的很像鮭魚肚。」原來戴立綱當天穿一套灰色西裝外套，搭配粉橘色底、白色條紋的領帶入鏡，該條寬版領帶乍看之下跟市面上販售的鮭魚肚簡直一模一樣，連散發的光澤都十分相似，令人發噱。原PO將戴立綱播報的畫面截圖和鮭魚肚照片拼在一起，讓大批網友笑瘋，「他會跟你同鮭魚盡」、「我正在看笑死」、「不標記戴立綱本人不行」、「看的我都餓了是正常的嗎」、「可以配貓咪或魚鉤的領帶夾」、「肚子餓拿起來吃一下」、「需要戴立綱提供這條鮭魚領帶的購買地點」、「鮭綱欸真的！」除了鮭魚肚領帶，有網友還發現戴立綱還戴過一條「理髮柱領帶」，紅白藍相間的配色宛如裝在理髮廳及美容院門口的「旋轉燈」，比對圖一出來，也讓網友笑到不行。