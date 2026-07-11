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2026世界盃8強賽激烈開打，西班牙以2：1力退比利時搶下4強門票。這場關鍵勝利不僅讓「無敵艦隊」順利晉級，更讓他們的FIFA世界排名技術積分大進補，即時排名一舉超越阿根廷，竄升至世界第2，而目前佔據世界第1寶座的則是法國隊。在備受矚目的8強賽中，西班牙與目前世界排名第8的比利時（賽前積分1778.36分）狹路相逢。西班牙靠著法比安·魯伊斯（Fabián Ruiz）率先破門，儘管比利時隨後由德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）頭球扳平比分，但西班牙最終仍靠著梅里諾（Mikel Merino）的絕殺進球，以2：1驚險收下勝利。這場勝利讓原本排名世界第3的西班牙（賽前積分1912.34分）獲得了高達22.45分的FIFA技術積分。根據賽後的最新FIFA即時積分計算，西班牙的總積分來到1934.79分，成功超車阿根廷，躍升至世界第2。而原本在世界盃開賽前高居世界第1的阿根廷，目前則滑落至第3名。最新FIFA即時排名前4名如下：第1名：法國（1948.97分）第2名：西班牙（1934.79分）第3名：阿根廷（1925.15分）第4名：英格蘭（1871.39分）阿根廷在開賽前以世界第1之姿挑戰衛冕，但回顧歷史數據，自1992年引入FIFA世界排名以來，從未有任何一支以「世界第1」身分進入世界盃的球隊能夠最終奪冠。舉例來說，1994年的德國被巴西擊敗、1998年的巴西在決賽輸給法國、2002年席丹（Zinedine Zidane）領軍的法國爆冷出局、2006年與2010年的巴西也未能奪冠。如今阿根廷排名下滑，這項籠罩在榜首球隊頭上的「魔咒」是否會在本屆賽事持續應驗，也成為球迷關注的另類焦點。