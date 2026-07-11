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2026世界盃8強淘汰賽即將上演英格蘭對決挪威的重頭戲。賽前英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）接受英國ITV採訪，談及兩隊陣中的王牌球星貝林漢姆（Jude Bellingham）與哈蘭德（Erling Haaland）。面對外界與美媒點名這兩位昔日多特蒙德隊友是否將成為下一個梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）時，圖赫爾以網球界三巨頭「費納喬」的世代交替作為比喻，給出了耐人尋味的回應。當被問到15年後，世界是否會像現在談論梅西與C羅那樣談論貝林漢姆與哈蘭德時，圖赫爾並沒有給出絕對的答案，而是巧妙地用他熱愛的網球來舉例。圖赫爾表示：「我是個超級網球迷。以前大家都以為費德勒（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）之後就後繼無人了，結果突然喬科維奇（Novak Djokovic）出現了。當這三巨頭稱霸時，我們又以為網球界要完結了，結果立刻又冒出了辛納（Jannik Sinner）與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），現在魯內（Holger Rune）和謝爾頓（Ben Shelton）等人也正從後方追趕，而喬科維奇也依然不服老。」他強調，體壇總會有新面孔不斷湧現，會有許多新人才竄出。至於貝林漢姆與哈蘭德能否達到那樣的歷史定位，圖赫爾笑稱：「15年後，讓我們拭目以待。」圖赫爾在受訪中也大力讚賞了德甲多特蒙德俱樂部在培養這兩位巨星上的功勞。他指出，多特蒙德願意讓年輕球員在最高水準及充滿熱情、高壓的歐冠級別環境下比賽，給予充足的磨練空間，是幫助他們成長的關鍵。談到兩位球星的特質，圖赫爾認為頂級球星都具備自信與自我，但他強調「自我與傲慢僅有一線之隔」。他觀察到本屆世界盃有越來越多大牌球星將國家與團隊精神擺在首位。圖赫爾直言：「野心就是野心，傲慢就是傲慢。我們希望球員擁有最高的野心，但不帶任何傲慢。」對於極具威脅的挪威神鋒哈蘭德，圖赫爾給予極高評價：「他觸球極少但影響力巨大。他從不沮喪或不耐煩，只是堅信自己所做的事能幫助球隊獲勝，這令人印象深刻，我們絕對不能有一秒鐘的疏忽。」回顧上一場對墨西哥的驚險勝利，圖赫爾將其比喻為「攀登珠穆朗瑪峰途中的一段艱難營地經歷」。他表示球隊雖然邁出了一大步並建立了團隊信任，但「還沒登頂」。面對戰術多變的挪威，圖赫爾警告對手非常流暢且危險，陣型甚至能在4-1-4-1、3-2-4-1與3-1-6之間不斷快速切換。他要求英格蘭全隊必須立刻忘記上一場的重要勝利，重新集中注意力。「忘記成功很重要，因為你需要重新開始。」圖赫爾表示：「一切從0：0開始。我們希望在整場比賽中都表現得像比分是0：0一樣，這並不容易，但這不是一對一的網球比賽，我們需要所有上場的16名球員在精神上全神貫注，才能邁出進入準決賽的下一步。」