2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）8強淘汰賽，「無敵艦隊」西班牙以2：1擊退比利時，繼2010年奪冠後，相隔16年再闖入世界盃4強。不過此役開踢前，西班牙媒體《馬卡報》注意到巧妙的數據，英格蘭籍主裁判奧利佛（Michael Oliver ）吹判時，西班牙從未吞敗，加上此役來到5勝3和。而這位41歲判官過去最爭議的事件，是2018年歐冠8強賽的12碼吹判，衍生後續的「皇馬盥洗包」事件，甚至一度收到死亡威脅。
奧利佛是西班牙福星？ 昔日曾發生「皇馬盥洗包」爭議
據西班牙媒體統計，41歲的奧利佛（Michael Oliver ）在正式比賽中曾7度執法西班牙國家隊的賽事，至今仍維持著4勝3和的不敗神話，此役西班牙靠著梅里諾（Mikel Merino）絕殺的進球，以2：1氣走比利時，奧利佛吹判的不敗紀錄延續8場。
據《馬卡報》報導，奧利佛過去最爭議的事件，是發生在2018年的「皇馬盥洗包」事件。當年一張奧利佛手拿西甲皇家馬德里盥洗包的照片被公諸於世。在此之前，奧利佛剛執法了一場皇馬對陣義甲尤文圖斯、且極具爭議的比賽，他在傷停補時的最後1分鐘，判給了皇馬球員瓦斯奎茲（Lucas Vázquez）一個決定性的12碼罰球。
那次12碼罰球判決直接讓皇馬晉級歐冠4強賽，並在義大利引發了巨大的輿論憤怒，特別是尤文圖斯傳奇門將布馮（Gianluigi Buffon）當時因激烈抗議該判決而遭到紅牌驅逐出場。在這樣的爭議下，一張奧利佛在機場手提「皇馬盥洗包」的照片隨之曝光，這無疑加劇了反對者對其執法公正性的質疑，並迅速成為社群媒體上的惡搞迷因與媒體炒作話題。
因12碼罰球收到死亡威脅 奧利佛堅定捍衛當時判決
儘管這張照片隨後被澄清只是奧利佛個人的旅行隨身用品、並無任何深層利益往來，但從那時起，每當奧利佛執法皇馬的比賽，或是皇馬在歐冠賽場上的對手時，這個「盥洗包」的標籤就一直如影隨形地跟隨著奧利佛。
而奧利佛正是那位在2018年，因警方發出嚴重警告、證實其收到的死亡威脅具有高度危險性，而不得不帶著家人連夜搬離住所的裁判。僅僅判罰12碼罰球，就收到死亡威脅，奧利佛當時受訪時坦言很詭異，「無論是足球界還是各領域，都紛紛向我表達了支持。這是一次非常深刻的教訓，對我來說意義重大，」
奧利佛始終堅地捍衛自己當時的判決，認為那一記12碼判罰完全正確。他同時也大方承認，自己職業生涯中最嚴重的誤判，是在2020年的英超利物浦和艾佛頓的「同城德比」中，未能對門將皮克福德（Jordan Pickford）飛鏟范戴克（Virgil van Dijk）膝蓋的粗暴動作進行嚴厲懲處。
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據西班牙媒體統計，41歲的奧利佛（Michael Oliver ）在正式比賽中曾7度執法西班牙國家隊的賽事，至今仍維持著4勝3和的不敗神話，此役西班牙靠著梅里諾（Mikel Merino）絕殺的進球，以2：1氣走比利時，奧利佛吹判的不敗紀錄延續8場。
據《馬卡報》報導，奧利佛過去最爭議的事件，是發生在2018年的「皇馬盥洗包」事件。當年一張奧利佛手拿西甲皇家馬德里盥洗包的照片被公諸於世。在此之前，奧利佛剛執法了一場皇馬對陣義甲尤文圖斯、且極具爭議的比賽，他在傷停補時的最後1分鐘，判給了皇馬球員瓦斯奎茲（Lucas Vázquez）一個決定性的12碼罰球。
那次12碼罰球判決直接讓皇馬晉級歐冠4強賽，並在義大利引發了巨大的輿論憤怒，特別是尤文圖斯傳奇門將布馮（Gianluigi Buffon）當時因激烈抗議該判決而遭到紅牌驅逐出場。在這樣的爭議下，一張奧利佛在機場手提「皇馬盥洗包」的照片隨之曝光，這無疑加劇了反對者對其執法公正性的質疑，並迅速成為社群媒體上的惡搞迷因與媒體炒作話題。
因12碼罰球收到死亡威脅 奧利佛堅定捍衛當時判決
儘管這張照片隨後被澄清只是奧利佛個人的旅行隨身用品、並無任何深層利益往來，但從那時起，每當奧利佛執法皇馬的比賽，或是皇馬在歐冠賽場上的對手時，這個「盥洗包」的標籤就一直如影隨形地跟隨著奧利佛。
而奧利佛正是那位在2018年，因警方發出嚴重警告、證實其收到的死亡威脅具有高度危險性，而不得不帶著家人連夜搬離住所的裁判。僅僅判罰12碼罰球，就收到死亡威脅，奧利佛當時受訪時坦言很詭異，「無論是足球界還是各領域，都紛紛向我表達了支持。這是一次非常深刻的教訓，對我來說意義重大，」
奧利佛始終堅地捍衛自己當時的判決，認為那一記12碼判罰完全正確。他同時也大方承認，自己職業生涯中最嚴重的誤判，是在2020年的英超利物浦和艾佛頓的「同城德比」中，未能對門將皮克福德（Jordan Pickford）飛鏟范戴克（Virgil van Dijk）膝蓋的粗暴動作進行嚴厲懲處。
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