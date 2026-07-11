颱風巴威來襲，不少民眾只能待在家避風雨，木棉花宣布自7月10日起官方 YouTube 頻道限時免費播出《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》全64集，這部被無數動漫迷譽為「人生必看」的神作正是颱風天的最佳選擇。另外，《劇場版 鋼之鍊金術師 香巴拉的征服者》與《劇場版 鋼之鍊金術師 嘆息之丘的聖星》也將以4K重製版於今年在台灣上映，經典將再次回到大銀幕。
神作劇情是什麼？一句「等價交換」紅遍全球
《鋼之鍊金術師》由漫畫家荒川弘創作，故事圍繞兄弟檔愛德華與阿爾馮斯展開，為了復活過世的母親，兩人觸犯鍊金術最大的禁忌「人體鍊成」，結果付出慘痛代價。哥哥愛德華失去左腿，弟弟阿爾馮斯則失去整個身體。
愛德華只好犧牲自己的右手，將弟弟的靈魂固定在鎧甲內。兄弟倆為了找回失去的一切，踏上尋找「賢者之石」的旅程，也逐漸揭開一場足以顛覆整個國家的巨大陰謀。
劇情、角色、人性全是經典 三大必看亮點
📌第一：劇情沒有冷場，伏筆完整收尾
《鋼之鍊金術師》最大的特色，就是從前期埋下的大量伏筆，到後期幾乎全部收回。許多角色看似只是配角，最後都成為影響故事的重要關鍵，因此不少觀眾二刷、三刷時，依然能發現新的細節。
📌第二：每個角色都令人印象深刻
除了主角愛德華、阿爾馮斯之外，焰之鍊金術師馬斯坦古大佐、姚麟、古利德、莉莎霍克艾、阿姆斯壯少校等角色，都擁有鮮明個性與完整成長線，就連反派也不是單純的「壞人」，讓整部作品充滿魅力。
📌第三：不只是熱血，更探討生命與人性
「人不付出犧牲，就無法得到任何東西」、「等價交換」是《鋼之鍊金術師》最著名的核心概念。作品討論生命的價值、戰爭、權力、人性的貪婪，以及親情、友情與犧牲等議題，因此即使完結多年，仍被許多動漫迷列為人生必看的作品之一。
2003版、BROTHERHOOD差在哪？
不少新觀眾容易搞混，《鋼之鍊金術師》其實有兩部動畫。2003年版因當時漫畫尚未完結，因此後半段為動畫原創劇情，最後再以劇場版《香巴拉的征服者》作為故事結局。
而2009年推出的《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》，則完整按照漫畫改編，共64集，也是目前最推薦的新手入坑版本。
兩部劇場版今年4K重返台灣戲院
除了動畫限時免費播出外，今年還有兩部劇場版將登上台灣大銀幕。首先是《劇場版 鋼之鍊金術師 香巴拉的征服者》，故事承接2003年動畫結局，描述愛德華來到1923年的德國，與阿爾馮斯分隔兩個世界，兄弟如何再次相遇，並阻止跨越世界的危機。此次4K重製版預計於9月24日上映。
另一部則是《劇場版 鋼之鍊金術師 嘆息之丘的聖星》，屬於獨立外傳故事，舞台來到神秘的古雷達國，兄弟倆捲入新的鍊金術陰謀與民族衝突，劇情不需先看2003年版也能理解，預計於10月8日在台上映。
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《鋼之鍊金術師》由漫畫家荒川弘創作，故事圍繞兄弟檔愛德華與阿爾馮斯展開，為了復活過世的母親，兩人觸犯鍊金術最大的禁忌「人體鍊成」，結果付出慘痛代價。哥哥愛德華失去左腿，弟弟阿爾馮斯則失去整個身體。
愛德華只好犧牲自己的右手，將弟弟的靈魂固定在鎧甲內。兄弟倆為了找回失去的一切，踏上尋找「賢者之石」的旅程，也逐漸揭開一場足以顛覆整個國家的巨大陰謀。
📌第一：劇情沒有冷場，伏筆完整收尾
《鋼之鍊金術師》最大的特色，就是從前期埋下的大量伏筆，到後期幾乎全部收回。許多角色看似只是配角，最後都成為影響故事的重要關鍵，因此不少觀眾二刷、三刷時，依然能發現新的細節。
📌第二：每個角色都令人印象深刻
除了主角愛德華、阿爾馮斯之外，焰之鍊金術師馬斯坦古大佐、姚麟、古利德、莉莎霍克艾、阿姆斯壯少校等角色，都擁有鮮明個性與完整成長線，就連反派也不是單純的「壞人」，讓整部作品充滿魅力。
📌第三：不只是熱血，更探討生命與人性
「人不付出犧牲，就無法得到任何東西」、「等價交換」是《鋼之鍊金術師》最著名的核心概念。作品討論生命的價值、戰爭、權力、人性的貪婪，以及親情、友情與犧牲等議題，因此即使完結多年，仍被許多動漫迷列為人生必看的作品之一。
不少新觀眾容易搞混，《鋼之鍊金術師》其實有兩部動畫。2003年版因當時漫畫尚未完結，因此後半段為動畫原創劇情，最後再以劇場版《香巴拉的征服者》作為故事結局。
而2009年推出的《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》，則完整按照漫畫改編，共64集，也是目前最推薦的新手入坑版本。
兩部劇場版今年4K重返台灣戲院
除了動畫限時免費播出外，今年還有兩部劇場版將登上台灣大銀幕。首先是《劇場版 鋼之鍊金術師 香巴拉的征服者》，故事承接2003年動畫結局，描述愛德華來到1923年的德國，與阿爾馮斯分隔兩個世界，兄弟如何再次相遇，並阻止跨越世界的危機。此次4K重製版預計於9月24日上映。