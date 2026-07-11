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巴威颱風襲台，多處傳出災情，北市災防辦指出，截至下午3時，北市共受理292件案件（已處理204件、處理中87件、未處理1），無人受傷受困。災防辦說，受理案件主要為路樹災情170件(已處理116件)，次為民生基礎設施災情52件（其中主要為路樹倒塌致電桿/線受損及造成小區域停電36件）。災防辦也提醒，目前台北市區有風勢逐漸變大的趨勢，依照中央氣象署官網最新資料顯示，松山區已出現9級陣風、信義區也出現8級陣風，19時前市區仍可能出現9級以上陣風，之後隨巴威颱風暴風圈逐步遠離，風勢預期於19時後逐漸減弱。公園處表示，截至11日下午４點，共獲報188件事故排除案，包含路樹182件、路燈6件，目前已排除路樹事故138件、路燈4件。公園處共派出937人、車輛188輛及376部機具協助排除事故。