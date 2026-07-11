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每年7月11日除了是便利商店7-ELEVEN的紀念日，也是超人氣吉祥物「OPEN將」的生日。今年OPEN將在社群平台幽默發文慶生，還曬出與TWICE台灣成員周子瑜的合照，開心寫下：「7月11日生日的人很多，但請到子瑜一起慶生的只有我。」貼文曝光後，立刻吸引大批粉絲朝聖按讚。OPEN將今天在官方社群分享與周子瑜的合照，只見子瑜站在OPEN將身旁露出燦爛笑容，OPEN將則俏皮做出招牌動作，畫面相當可愛。配文更展現幽默感，寫下：「7月11日生日的人很多，但請到子瑜一起慶生的只有我。」讓不少網友笑翻，紛紛留言祝OPEN將生日快樂。事實上，這張合照拍攝於4日舉辦的高雄啤酒音樂節。周子瑜在TWICE出道10年後，首度以個人身分回到家鄉南台灣演出，擔任活動首日壓軸嘉賓，不僅帶來多首精彩舞台，還特地以中文與台語向現場粉絲打招呼，掀起全場高潮。演出結束後，子瑜也與OPEN將開心合影，留下難得畫面，如今適逢7月11日生日，OPEN將特地翻出照片「炫耀」，也讓不少粉絲直呼「太羨慕了」、「OPEN將是人生勝利組」。