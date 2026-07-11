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▲國葬現場擠滿了什葉派忠實信徒與政府支持者。（圖／翻攝自X＠mb_ghalibaf）

對美復仇怒火高漲

仍有民眾對伊朗當局持有異議

美國總統川普（Donald Trump）近日多次警告伊朗，若敢暗殺他將會面對「數千枚飛彈」的毀滅式攻擊，之前從北約峰會返美時，川普也改搭舊空軍一號，外界猜測就是為了防範伊朗攻擊。伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的葬禮一連持續6天才結束，《CNN》記者在現場直擊，指出群眾流露的悲傷與憤怒相當強烈，可以經常聽到「殺死川普」與「美國去死」的口號。根據《CNN》報導，《CNN》記者在伊朗第一線觀察哈米尼喪禮，提供了一個了解伊朗當前政治、社會與經濟困境的珍貴窗口。報導指出，在德黑蘭出殯當天，至少有數十萬民眾湧入街頭。長達20公里的遊行路線宛如一條黑色人海，群眾身著黑衣，高舉象徵殉道與復仇的紅旗。伊斯蘭教什葉派一向具有外顯情感與「殉道」的宗教文化，在哈米尼葬禮上，群眾流露的悲傷與憤怒顯得格外個人且強烈。哈米尼統治伊朗近40年，一位30歲當地民眾薩德里（Nafiseh Sadat Sadri）表示，「我愛他甚至超越了我的父親。這就像我又失去了一次父親，我覺得自己成了孤兒，內心像在燃燒」。另一位當地年輕女子埃赫桑尼（Mahtab Ehsani）則說，「我們來到這裡，是為了替我們的領袖討回血債，我們絕不會退讓，血債必須血償」。不僅一般民眾，伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）也在周四發表聲明表示，本週的活動「不僅僅是告別與哀悼，更是一份由數百萬悲慟民眾簽署的、對那位偉大人物的復仇動員令」。對美國、特別是川普本人的憤怒隨處可見。每當國際記者團隊出現，常會遭遇「殺死川普」與「美國去死」的口號，甚至伴隨著割喉的手勢。報導直言，國葬現場擠滿了什葉派忠實信徒與政府支持者，其展現出的集體凝聚力，挑戰了海外反對勢力與敵對國家長期鼓吹的「伊朗政權更迭論」。事實上，伊朗政府的統治依然擁有相當龐大的民意基礎。不過，仍有許多德黑蘭民眾選擇與這場國葬保持距離，許多當地人索性利用這段全國性的國定假期前往外地度假，眼不見為淨用行動表現自己的態度。而在留下的民眾中，也有不少人對伊朗政府有所微詞。一名在德黑蘭任職的政府僱員薩達特（Tayyebeh Sadat）私下坦言，「我們也在批評自己國家的官員，當他們應該對海外那些敵人給予強硬回擊時，他們沒有做到」。社群媒體上甚至流傳一段影片，顯示伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在德黑蘭街頭步行時，遭遇民眾扔擲石頭襲擊。在哈米尼靈柩停放的莫薩拉（Mosalla）清真寺內，牆上被民眾用粉筆寫滿了「拒絕與撒旦談判」以及「詛咒談判者」的標語。對伊朗而言，要緩解嚴厲的經濟制裁，與美國談判是必經之路。但目前的社會氣氛顯示，有部分伊朗人寧願承受極端的經濟困境，也不願與川普治下的白宮達成任何妥協。美伊雙方對諒解備忘錄條款的理解存在根本性分歧，這使得停火協議的破裂似乎不可避免。《CNN》報導最後結論，如同地緣政治中的許多議題一樣，從德黑蘭看出去的世界，與華府的視角截然不同。而這場國葬與隨之而來的美伊相互空襲，再次將伊朗這個古老帝國推向了與西方對抗的最前線。