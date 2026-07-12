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德克士：即日起主動預防性下架部分產品醬料

▲台灣德克士「產品調整公告」。（圖／翻攝自德克士FB）

麥當勞：下架千島沙拉醬、早餐蛋堡換醬料

▲麥當勞下架四季沙拉「千島沙拉醬」、早餐「蛋堡系列」更換醬料。（圖／記者蕭涵云攝）

摩斯漢堡：歐風酸甜沙拉醬已全數銷毀！部分商品暫時性缺貨

中聯油脂致癌問題油燒向速食餐廳！不只麥當勞、摩斯漢堡；德克士炸雞表示：「台灣德克士即日起主動預防性下架部分產品所使用之相關醬料，並暫時更換替代醬料；相關產品實際供應狀況，依各門市現場公告為準。」本文整理停售產品情況一次看。針對近期中聯油脂事件，台灣德克士於7月2日掌握相關資訊後，第一時間主動啟動餐廳用油、商品原料及供應鏈全面查核，並同步向各供應商確認原料使用情形，取得相關聲明文件。因應主管機關後續擴大預防性下架範圍，並基於食品安全優先原則，台灣德克士將持續主動掌握事件進度，落實原料溯源、供應商管理及食品安全查核，並依最新資訊採取相應措施，全力守護消費者的食品安全與權益。麥當勞「產品調整公告」表示，惟配合衛福部擴大預防性下架政策，部分產品調整如下：1. 搭配四季沙拉的「千島沙拉醬」，暫停供應。2. 早餐「蛋堡系列」更換醬料。麥當勞將配合主管機關指示，採取相應行動。感謝消費者的理解與支持。7月10日再度表示，「本公司配合衛福部擴大預防性下架措施，部分原物料供應短缺，造成部分銷售商品暫時性缺貨以及略有調整，將盡快恢復正常供貨，造成消費者不便之處，敬請見諒。」摩斯強調：「本公司現所使用油品皆符合法規規範，敬請消費者安心使用。摩斯漢堡將全力配合衛福部及相關主管機關指示，採取周全應對措施，感謝顧客的支持與體諒。