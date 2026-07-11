受到巴威颱風來襲影響，台北市從昨（10）日到今（11）日連續兩天都停班停課，也讓家中堆積了不少垃圾。對此，北市環保局今（11）日稍早宣布，將於明（12）日夜間加班收運垃圾，民眾只需依平時垃圾收運時間即可將家中垃圾丟出。

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台北市週日有垃圾車！環保局公布收運時段

受到巴威颱風來襲影響，台北市連續2天停班停課，北市清潔隊昨（10）日與今（11）日均暫停收運垃圾，而台北市環保局全年實施週收五日政策每週三及每週日皆全面停止收運一般垃圾、廚餘與資源回收物，因此原本明（12）日是沒有垃圾車的。

不過，今（11）日晚間台北市環保局宣布，明（12）日應巴威颱風影響逐漸減弱，為服務市民排出生活垃圾及災後廢棄物，7月12日夜間加班收運垃圾。

▲今（11）日晚間台北市環保局宣布，明（12）日應巴威颱風影響逐漸減弱，為服務市民排出生活垃圾及災後廢棄物，7月12日夜間加班收運垃圾。（示意圖／環境部提供）
▲今（11）日晚間台北市環保局宣布，明（12）日應巴威颱風影響逐漸減弱，為服務市民排出生活垃圾及災後廢棄物，7月12日夜間加班收運垃圾。（示意圖／環境部提供）
至於時段部分，環保局則提醒，明（12）日請市民依平時垃圾收運時間及地點排出垃圾，另30處限時收受點一併開放，請多加利用。也呼籲市民落實垃圾分類及資源回收，並將垃圾交付清潔隊收運，切勿任意棄置。

環保局強調，明日也將全力進行環境復舊工作，盡速恢復市容整潔，共同維護乾淨、安全的生活環境。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

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