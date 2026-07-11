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台北市週日有垃圾車！環保局公布收運時段

7月12日夜間加班收運垃圾。

▲今（11）日晚間台北市環保局宣布，明（12）日應巴威颱風影響逐漸減弱，為服務市民排出生活垃圾及災後廢棄物，7月12日夜間加班收運垃圾。（示意圖／環境部提供）

明（12）日請市民依平時垃圾收運時間及地點排出垃圾

受到巴威颱風來襲影響，台北市從昨（10）日到今（11）日連續兩天都停班停課，也讓家中堆積了不少垃圾。對此，北市環保局今（11）日稍早宣布，將於明（12）日夜間加班收運垃圾，民眾只需依平時垃圾收運時間即可將家中垃圾丟出。受到巴威颱風來襲影響，台北市連續2天停班停課，，而台北市環保局皆全面停止收運一般垃圾、廚餘與資源回收物，因此原本明（12）日是沒有垃圾車的。不過，今（11）日晚間台北市環保局宣布，明（12）日應巴威颱風影響逐漸減弱，為服務市民排出生活垃圾及災後廢棄物，至於時段部分，環保局則提醒，，另30處限時收受點一併開放，請多加利用。也呼籲市民落實垃圾分類及資源回收，並將垃圾交付清潔隊收運，切勿任意棄置。環保局強調，明日也將全力進行環境復舊工作，盡速恢復市容整潔，共同維護乾淨、安全的生活環境。