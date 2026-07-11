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颱風巴威來襲，帶來驚人風雨與巨浪，海象持續惡化，也讓台海周邊出現難得一見的「日艦在台海避颱風」的畫面。對此，民進黨立委王定宇今（11）日表示，日本大型船艦，選擇靠近台灣方面避風，而非中國，顯露出在日本跟台灣之間，不僅是理念相近，關係也是比較信任的，這對台灣的安全和平穩定當然是正向訊號，而這些都在我國政府的掌握之中。颱風來襲，日本的海上保安廳三艘大型的巡防艦，包含「寒梅號」、「竹富號」、「伊良部號」現身在北中南的台灣海峽以西的地方，引起外界關注。對此，王定宇表示，巴威颱風侵襲台灣周邊水域，發生一件比較罕見的現象，日本的海上保安廳三艘大型的巡防艦，以台灣海峽以西、靠近台灣的地方，分成北中南縱貫排列。在他們的AIS，也就是船舶識別系統，打出「AVOID TYPHOON」、「避颱風」的訊號，顯示他們透過台灣中央山脈來遮蔽風浪、避風災。王定宇提到，AIS上打出這個「AVOID TYPHOON」，讓此事盡量單純化，不要引起區域不必要緊張，但從這件事情也能看出，日本海上保安廳駛入台灣海峽避風，不是第一次；另外，日本海上保安廳也配合美國第七艦隊，執行過自由航行任務，確保台灣海峽為國際水域，打破中國企圖把台海變成內海的不正當的訴求，台海維持成為國際水域，對台灣國家安全是有相當大幫助。王定宇說，風災過來，日本海上保安廳的大型船艦，選擇靠近台灣方面避風，而不是靠中國，也顯露出在日本跟台灣之間，不僅是理念相近，關係也是比較信任、比較密切。王定宇說，這一次風災來臨，罕見看到同時有三艘日本大型的海上保安廳的船艦依靠台灣避風，除了躲避風災以外，也意外地凸顯出一個罕見現象，也就是日本海上保安廳大型船艦進入台灣海峽，而過去搭配美軍執行自由航行任務，另外避險是採取往台灣靠，這些現象都顯示出台日是屬於理念相近、站在同盟的關係，「這對台灣的安全和平穩定當然是正向的訊號，我們樂見，基於人道，這些無害通過避風災的狀況，都在我國政府的掌握之中」。