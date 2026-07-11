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美國五角大廈近日再度公開40份「不明空中現象」（UAP，俗稱UFO）解密檔案，內容不僅揭露美國核武組裝基地曾遭不明物體闖入、基地一度全面封鎖的驚人事件，更首度公開美軍在黃海上空的感測畫面，以及多起資深飛官無法解釋的目擊紀錄，消息一出立刻引發外界高度關注。根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，美國國防部全域異常現象解析辦公室（AARO）9日公布的這批資料，內容相當豐富，包含14份文件、19支影片、4份音檔及3張圖像，資料來源橫跨國防部、能源部、NASA、CIA及FBI等多個重量級機構。AARO表示，這次公開內容僅刪除涉及目擊者身分及敏感軍事設施等機密資訊，其餘全數公開，目的是為了提高政府施政透明度。這波解密檔案中，最受矚目的案例發生在2015年9月。根據美國能源部報告指出，位於德州的帕特克斯工廠（Pantex Plant）上空，當時突然出現一個不明物體。值得注意的是，這座工廠可不是普通設施，而是美國主要的核武組裝、維護及拆解基地，等級相當敏感，事發後基地隨即立即全面封鎖，如臨大敵。當時兩名安全人員曾駕車追趕這個不明物體，但始終無法接近目標；下車近距離觀察後，兩人發現該物體飛行時完全沒有聲音，也完全看不出任何螺旋槳或噴射引擎等常規推進系統的蹤跡，相當詭異。這個神秘物體在現場停留約1至2分鐘後，便逕自向北方向飛離，留下一連串無法解釋的謎團。另一項備受矚目的解密內容，則來自美國印太司令部提交的黃海監測紀錄。根據一段2025年拍攝的18秒紅外線影片顯示，軍用感測器當時曾在黃海上空，追蹤到一個呈現「六芒星」特徵的異常對照區域，畫面相當神秘。不過AARO官方特別強調，相關描述僅是反映感測器顯像特徵，並不代表官方對該物體的身分或性質做出任何正式認定，態度相對保守謹慎。除了黃海畫面外，這批檔案也同步收錄了多起軍方目擊事件紀錄。其中一名擁有長達28年資歷的空軍與海軍飛官回報，自己於2019年在美國東部上空，親眼目擊一個外觀疑似矩形的小型物體，以極高速度反向飛離現場，他更坦言，這種飛行特性是自己整個服役生涯中從未見過的景象，語氣中難掩震驚。五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）受訪時表示，這已經是第四批公開的相關資料，但這並非最後一次公開。他透露，AARO目前正持續與國防部及其他政府機構合作，整理更多歷史檔案，未來仍將持續進行解密作業，外界對UFO真相的追查行動似乎才剛要邁入新篇章。