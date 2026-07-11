中聯油脂一批大豆沙拉油原料遭驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，7-11委託聯華食品代工的多款飯糰、便當等鮮食產品也中鏢。聯華食品公布退費辦法，只要有申報uniopen會員的民眾，即可免持發票，直接退款至OPENPOINT APP零錢包，不過「零錢包功能」必須事先於8月31日前開通，才能成功退費到會員零錢包，《NOWNEWS今日新聞》整理OPENPOINT APP零錢包開通步驟，帶領讀者快速了解。
7-11捲入致癌油風波！確認開放退費：限這10天商品
中聯油脂致癌沙拉油風波擴大，根據衛福部食藥署日前公布受影響440項產品名單，其中就驚見多款由聯華食品代工的便利商店7-11鮮食產品。對此，聯華食品聲明，為確保消費者權益，只要在「2026年4月13日至4月23日」期間，於7-11購買疑慮批號鮮食商品的消費者皆可退費。
7-11疑慮鮮食退費「先開1功能」！會員震驚：裡面還有錢
根據官方提供退費方式，若民眾在結帳期間使用uniopen會員，統一超商將盤點會員消費紀錄主動辦理退款，等於免持發票就能先得到退款。款項預從7月14日上午6時起陸續匯入OPENPOINT APP零錢包。不過提醒會員，記得事先開通「零錢包」功能，請於8月31日23：59前完成開通，系統將於開通後7個工作日內完成退款。
消息傳出後，引來不少網友互相宣導，提醒有在期間內購買或消費的人，趕緊打開APP確認是否有開通「零錢包」功能。值得一提的是，不少民眾較少注意到「零錢包」功能，開通後發現裡面藏有過去到期的票券逾期退款，驚訝直呼「我看到了！結果裡面竟然有錢，發現之前沒喝完的飲料竟然有退費」、「發現裡面竟然有錢，好像撿到一樣」、「突然發現原來裡面有錢，應該是寄杯沒喝完退款」。
OPENPOINT APP零錢包開通方法
📍步驟1：打開APP→進入首頁點選右下角「會員中心」。
📍步驟2：點選「支付管理」圖示。
📍步驟3：找尋「零錢包」欄位，並點選右方「綠色開通」按鍵。
📍步驟4：閱讀完開通同意條款，滑到最下方勾選「我已詳閱條款說明」，並點選最下方「確認開通」。
📍步驟5：跳出零錢包頁面，並確認有顯示餘額即完成。
結帳沒報會員怎麼辦？憑證退費、查詢問題發票方法一次看
倘若結帳沒有沒有報uniopen會員的民眾，記得準備好紙本發票、雲端發票、疑慮批號商品之消費證明，於2026年7月15日至2026年8月31日23：59，至7-11全門市退費。7月15日起也將開放疑慮商品發票查詢，若不確定是否買到疑慮商品，可透過該網站查詢。
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中聯油脂致癌沙拉油風波擴大，根據衛福部食藥署日前公布受影響440項產品名單，其中就驚見多款由聯華食品代工的便利商店7-11鮮食產品。對此，聯華食品聲明，為確保消費者權益，只要在「2026年4月13日至4月23日」期間，於7-11購買疑慮批號鮮食商品的消費者皆可退費。
根據官方提供退費方式，若民眾在結帳期間使用uniopen會員，統一超商將盤點會員消費紀錄主動辦理退款，等於免持發票就能先得到退款。款項預從7月14日上午6時起陸續匯入OPENPOINT APP零錢包。不過提醒會員，記得事先開通「零錢包」功能，請於8月31日23：59前完成開通，系統將於開通後7個工作日內完成退款。
消息傳出後，引來不少網友互相宣導，提醒有在期間內購買或消費的人，趕緊打開APP確認是否有開通「零錢包」功能。值得一提的是，不少民眾較少注意到「零錢包」功能，開通後發現裡面藏有過去到期的票券逾期退款，驚訝直呼「我看到了！結果裡面竟然有錢，發現之前沒喝完的飲料竟然有退費」、「發現裡面竟然有錢，好像撿到一樣」、「突然發現原來裡面有錢，應該是寄杯沒喝完退款」。
📍步驟1：打開APP→進入首頁點選右下角「會員中心」。
📍步驟2：點選「支付管理」圖示。
📍步驟3：找尋「零錢包」欄位，並點選右方「綠色開通」按鍵。
📍步驟4：閱讀完開通同意條款，滑到最下方勾選「我已詳閱條款說明」，並點選最下方「確認開通」。
📍步驟5：跳出零錢包頁面，並確認有顯示餘額即完成。
倘若結帳沒有沒有報uniopen會員的民眾，記得準備好紙本發票、雲端發票、疑慮批號商品之消費證明，於2026年7月15日至2026年8月31日23：59，至7-11全門市退費。7月15日起也將開放疑慮商品發票查詢，若不確定是否買到疑慮商品，可透過該網站查詢。
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