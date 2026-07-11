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印尼近日流傳一段令人哭笑不得的影片，一名屋主因住家多次遭小偷光顧，眼見警方調查始終沒有明顯進展，乾脆決定自己展開「反制行動」，找來鄰居合力在住家設下陷阱，成功當場逮住4名疑似闖入行竊的嫌犯。只是接下來的畫面，比抓賊本身還要吸睛，堪稱本年度最獵奇的抓賊現場。影片中可見，在警方抵達現場之前，屋主與鄰居先用大量棕色膠帶，將4名嫌犯從頭到腳層層纏住，讓他們幾乎完全動彈不得，整個人看起來就宛如被真空包裝一般，畫面相當誇張。不僅如此，現場眾人似乎還意猶未盡、發揮十足創意，利用膠帶與繩帶替嫌犯打造造型，在頭頂捏出一對對尖尖的耳朵，有的造型像老鼠、有的則像其他小動物，讓這4名嫌犯瞬間變成一群造型奇特的「神奇寶貝」真人版，畫面爆笑又荒謬。這段畫面曝光後迅速在網路上瘋傳，不少網友看完直接笑噴，紛紛留言表示：「不是抓小偷，是抓寶可夢吧！」、「看起來像木乃伊版皮卡丘」、「這是收服，不是逮捕」，各種創意留言讓這段影片討論度持續發酵。雖然這段影片娛樂效果十足，堪稱本年度最離譜的抓賊畫面，不過目前相關報導並未說明事件發生的確切時間與地點，也沒有提到這4名嫌犯後續是否已正式移交警方，或是遭到起訴。此外，由於消息來源有限，這段影片究竟是真實發生的事件，還是刻意安排的惡搞內容，目前仍缺乏官方證實，相關細節仍有待當地警方進一步查證，建議民眾理性看待，切勿全盤信以為真。無論事件真相究竟為何，這場「膠帶抓賊秀」已成功成為網友熱議焦點，也讓不少人笑說：「今年看過最離譜的抓賊方式，直接把人包成限量版神奇寶貝。」