2026年世界盃足球賽8強淘汰賽持續進行，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》，本集鎖定挪威對戰英格蘭的焦點大戰。面對哈蘭德（Erling Haaland）領軍的北歐勁旅，以及凱恩（Harry Kane）坐鎮的「三獅軍團」，神蛙「蛙貴」這次沒有選擇任何一方勝出，而是大膽預測雙方將在正規90分鐘、包含下半場傷停補時內踢成平手，必須進入延長賽才能決定4強門票歸屬。
蛙貴上一場成功預測西班牙在正規時間擊敗比利時，累積戰績提升至14勝15敗，命中率回升至48.3%，距離重新站上5成僅差一步。正當「神蛙第六感」逐漸回溫之際，牠這回卻沒有繼續選擇熱門球隊，而是看好挪威與英格蘭將陷入一場誰也無法提前收下的拉鋸戰。
哈蘭德強碰凱恩 蛙貴看好正規時間難分勝負
英格蘭將於台灣時間7月12日清晨5點交手挪威，本場台灣運彩賽事編號1021，根據台灣運彩盤口資訊，英格蘭獨贏賠率2.05，和局3.50，挪威勝出1.90。讓分盤部分，挪威讓1球賠率1.35，和局（挪威剛好贏1球）3.70，英格蘭受讓1球3.15。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.42、小球2.15。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬打造的「兩棲足球神殿」，面對挪威與英格蘭的8強戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在象徵「和局」的金蛙球門區，預測兩隊在正規時間內無法分出勝負，戰線可能一路延伸至延長賽，甚至進入殘酷的PK大戰。
挪威本屆世界盃展現驚人韌性，16強更扳倒傳統強權巴西，證明球隊絕非只依靠哈蘭德一人；英格蘭則在淘汰賽連過剛果民主共和國與墨西哥兩關，陣中擁有凱恩、貝林漢姆（Jude Bellingham）與薩卡（Bukayo Saka）等多名進攻好手。當兩支火力強大的球隊正面交鋒，蛙貴卻認為比賽可能比外界預期更加膠著。
勝率只差一步 神蛙又向高難度答案出手
從小組賽一路走到世界盃8強，蛙貴曾命中強隊獲勝的安全牌，也曾挑戰高賠率與冷門和局。雖然過程中多次被球迷戲稱為「反指標」，但每當勝率陷入低潮，牠又總能靠著幾場連續命中重新找回話題與信心。
目前蛙貴累積戰績14勝15敗，命中率48.3%。只要本場再次命中，戰績就能回到15勝15敗，勝率正式站上5成。究竟挪威與英格蘭是否真會如神蛙預測，在正規時間內難分高下；還是哈蘭德或凱恩將在90分鐘內完成致命一擊？答案將在比賽結束後正式揭曉。
球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群平台，一同見證《蛙貴的挑戰》在世界盃8強淘汰賽的最新預測，看看蛙貴能否成功命中高難度和局，讓命中率重返5成。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
英格蘭將於台灣時間7月12日清晨5點交手挪威，本場台灣運彩賽事編號1021，根據台灣運彩盤口資訊，英格蘭獨贏賠率2.05，和局3.50，挪威勝出1.90。讓分盤部分，挪威讓1球賠率1.35，和局（挪威剛好贏1球）3.70，英格蘭受讓1球3.15。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.42、小球2.15。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬打造的「兩棲足球神殿」，面對挪威與英格蘭的8強戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在象徵「和局」的金蛙球門區，預測兩隊在正規時間內無法分出勝負，戰線可能一路延伸至延長賽，甚至進入殘酷的PK大戰。
挪威本屆世界盃展現驚人韌性，16強更扳倒傳統強權巴西，證明球隊絕非只依靠哈蘭德一人；英格蘭則在淘汰賽連過剛果民主共和國與墨西哥兩關，陣中擁有凱恩、貝林漢姆（Jude Bellingham）與薩卡（Bukayo Saka）等多名進攻好手。當兩支火力強大的球隊正面交鋒，蛙貴卻認為比賽可能比外界預期更加膠著。
從小組賽一路走到世界盃8強，蛙貴曾命中強隊獲勝的安全牌，也曾挑戰高賠率與冷門和局。雖然過程中多次被球迷戲稱為「反指標」，但每當勝率陷入低潮，牠又總能靠著幾場連續命中重新找回話題與信心。
目前蛙貴累積戰績14勝15敗，命中率48.3%。只要本場再次命中，戰績就能回到15勝15敗，勝率正式站上5成。究竟挪威與英格蘭是否真會如神蛙預測，在正規時間內難分高下；還是哈蘭德或凱恩將在90分鐘內完成致命一擊？答案將在比賽結束後正式揭曉。
球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群平台，一同見證《蛙貴的挑戰》在世界盃8強淘汰賽的最新預測，看看蛙貴能否成功命中高難度和局，讓命中率重返5成。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多「2026世界盃」相關新聞。