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第三起通報致癌物超標 累計回收37公噸

重新上架標準 食藥署長：會再研議

食藥署昨（10）日晚間再度接獲南僑油脂昨晚通報，其使用中聯公司5月10日製造的大豆油，批號為315-1150510，檢出苯駢芘2.9 μg/kg，超出標準。食藥署長姜至剛表示，已累計3起，並非單一事件。今（11）日他也說明，該批油品共1305.9公噸，截至今日中午11時止，已回收37.3公噸。而3起油品總計下架回收138公噸。中聯致癌油已累計3批，包括6月30日接獲中聯油脂通報「4月4日生產的大豆沙拉油（批號：315-1150404）」約1300公噸；7月7日接獲泰山通報，其產品「泰山好理調合油0.6L」使用中聯公司5月12日生產的大豆沙拉油（批號：313-1150512）為主要原料，檢出苯駢芘超標。而5月12日這批中聯生產約1302公噸。姜至剛昨日公布，再接獲南僑通報5月10日製造的大豆油批號為315-1150510，檢出苯駢芘超標。姜至剛今日受訪時表示，第三起5月10日的油品製成16項產品、共1305.9公噸，截至今上午11時，累計回收37.3公噸，已包含在預防性下架範圍中，也會持續回收。姜至剛提到，昨日與4家業者開會，要求在昨日24時前，必須供中央、地方衛生機關下游名單、使用中聯油脂的批號、產品名稱、批號、有效日期及數量等資料，並同步在公司官網公開。至於重新上架的標準，姜至剛表示，會邀集專家學者一同討論，研議重新上架原則。針對中聯4至6月油品及相關產品須在10日中午前全面預防性下架，根據食藥署最新統計，中聯總計29批次、2.7萬噸流向泰山、福壽及福懋油品累計50項已經在昨天全面下架。4月4日生產的大豆沙拉油（批號：315-1150404），截至7月11日上午11時統計，受影響油品為18個品項，已下架回收共70.5公噸。5月12日生產的大豆沙拉油（批號：313-1150512），截至7月11日上午11時統計，受影響油品為24個品項，已下架回收共30.4公噸。