我是廣告 請繼續往下閱讀

世界球星哈蘭德（Erling Haaland）率領挪威締造歷史，隊史今年首度闖進世界盃8強，他不只踢出驚人氣勢，更意外在台灣掀起一波「哈蘭熱」，除了社群上多到數不清的迷因，到偷喝對手飲水、默默幫忙撿球等反差萌，都讓不少原本不看足球的網友瞬間圈粉。隨著挪威將明（12）日清晨4點30分將在半準決賽戰對上英格蘭，球迷再度點播洗腦神曲Haaland Song〈Ha Ha Ha〉，而這首歌的由來，其實是47年前一首曾遭禁播的德國迪斯可歌曲〈Moskau〉。每次哈蘭德一進球，場邊以及各大社群就會響起Haaland Song〈Ha Ha Ha〉，特別是「哈～哈～哈～哈～哈蘭德」更是洗腦到聽一次就出不去。不過很多人不知道，這首歌的祖先其實是47年前的德國迪斯可神曲，甚至還曾遭到禁播。1979年，德國迪斯可團體成吉思汗（Dschinghis Khan）推出歌曲〈Moskau〉（莫斯科），節奏歡樂又超級洗腦，很快紅遍歐洲。不過因為當時正值冷戰時期，西方流行文化盛行，加上歌曲充滿迪斯可風格，蘇聯官方對它相當感冒，甚至在部分地區禁止播放。誰也沒想到幾10年後，這首歌竟然在足球場重獲新生，球迷把〈Moskau〉副歌改編成現在大家熟悉的Haaland Song〈Ha Ha Ha〉，每當哈蘭德替挪威國家隊或曼徹斯特城足球俱樂部進球，全場就會齊聲高唱他的名字，久而久之也變成他的「非官方進球主題曲」；這首歌後來還被中國飲料品牌王老吉再次改編，找來哈蘭德本人又唱又喝。本屆世界盃期間，哈蘭德不只靠球技圈粉，場外一舉一動也成了迷因素材，更多次被拍到偷喝敵隊球員的水，不過迷因歸迷因，哈蘭德私下其實相當暖心，在其他球員比賽結束後，常把球衣隨手丟給工作人員，他卻會先把球衣整齊摺好，再雙手遞給對方；場上看到足球也會主動幫忙撿球，這些小細節都被球迷看在眼裡，也讓他除了「進球機器」之外，多了不少親切又可愛的形象。