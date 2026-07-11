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▲巴威颱風影響，今天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風（國際命名：Bavi）通過台灣北部海面，今（11）日替各地帶來明顯風雨，尤其在「竹苗山區」頻頻出現80毫米以上的時雨量，中央氣象署統計，今天光是「新竹縣五峰鄉」就累積668.5毫米雨量，「苗栗縣南庄鄉」也有642毫米，北北基地區則是「新北市烏來區」363.5毫米最多。氣象署科長林伯東說明，由於巴威颱風路徑是從北部外海通過，逆時針旋轉的環流替台灣西半部帶來西風，竹苗山區首當其衝，在地形、風場、颱風路徑的配合下，竹苗山區雨量累積速度，比更靠近颱風中心的北台灣還快上許多。林伯東指出，以巴威颱風目前的路徑來看，暴風圈有機會在明天凌晨至清晨「脫離台灣本島」，但屆時馬祖還在暴風圈內，因此氣象署不會馬上解除海陸警，直到明天清晨至上午，巴威颱風脫離馬祖後，就會宣布解除海陸警報。1、新竹縣五峰鄉：668.5毫米2、苗栗縣南庄鄉：642.0毫米3、雲林縣古坑鄉：539.5毫米4、桃園市復興區：457.0毫米5、臺中市和平區：431.0毫米