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規模龐大且威力強勁的第9號颱風「巴威」，對沖繩造成嚴重衝擊，當地陸續傳出樹木倒塌、大規模停電等災情，威脅程度不容小覷。11日清晨，颱風巴威來到最接近沖繩的位置，隨後通過先島群島，預計不久後即將脫離暴風圈範圍。上午9時30分左右，久米島機場觀測到最大瞬間風速達每秒45.3公尺，宮古島市下地島截至下午1時30分為止的24小時累積雨量，更高達約200毫米，威力驚人。受到颱風暴風雨影響，沖繩縣內各地陸續傳出樹木倒塌等災情。下午4時30分左右暴風警報解除的石垣市，現場可見高中正門遭強風吹得整個橫倒在地，暴風肆虐痕跡相當明顯。此外，部分路口號誌燈也因停電而熄滅，縣內目前累計最高曾有停電，影響範圍相當廣泛。沖繩市一名40多歲男子，因強風吹倒鐵製招牌，遭招牌砸中頭部導致出血送醫，是這波風災中較嚴重的個案之一。截至目前，沖繩縣內因強風影響已累計造成，所幸經確認皆屬輕傷，尚無重傷或死亡案例傳出。值得注意的是，即便颱風已逐漸遠離，沖繩縣沿岸預計到12日為止，仍將持續出現伴隨湧浪的高浪現象，當地氣象單位特別呼籲，這段期間民眾應暫時避免靠近海邊，以免發生意外，務必以自身安全為重。