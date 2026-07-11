受巴威颱風影響，新北市 10 日（週五）及 11 日（週六）因停班停課，已連續兩天暫停垃圾收運。明（12）日原本是新北市停止收運的週日，但顧及民眾交付垃圾的需求，新北市環保局宣布明（12）日將加班收運垃圾，同時還有加收趟次、環境復原工作同步進行。
新北 12 日加班收運垃圾！恢復市容、加收趟次
新北市環保局指出，明日的收運時間原則上比照平常日，且為搭配各區颱風過後的環境復原工作，部分地區將提前收運或加收趟次。請民眾隨時注意里長廣播或垃圾車鈴聲，亦可利用「新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網」查詢，只要輸入地址就可以輕鬆掌握垃圾車的即時位置，並顯示預估抵達時間。
出動機具恢復市容！新北市主要幹道一早就清潔
除了加班收運垃圾外，為加速颱風過後的環境復原工作，環保局表示目前已先行整備現有清潔隊的 5,571 名隊員以及 2,460 輛車輛機具。後續將視各地風雨情形，在出勤人員安全無虞的前提下，明日將提早執行街道清掃及髒亂點清除作業，希望能優先恢復 107 條主、次要道路的整潔，盡速還給市民乾淨的生活環境。
環保局也提醒，颱風過後容易造成積水情形，為杜絕登革熱疫情，請市民朋友於颱風過後加強居家周圍積水容器巡檢及清除作業，落實「巡、倒、清、刷」四大步驟，澈底清除積水容器，降低病媒蚊孳生機率。另有關垃圾收運之即時訊息，將透過市府災害應變中心、環保局網站、「新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網」、新北i環保粉絲團、里長廣播及電視跑馬燈公告，請民眾多加留意。
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新北市環保局指出，明日的收運時間原則上比照平常日，且為搭配各區颱風過後的環境復原工作，部分地區將提前收運或加收趟次。請民眾隨時注意里長廣播或垃圾車鈴聲，亦可利用「新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網」查詢，只要輸入地址就可以輕鬆掌握垃圾車的即時位置，並顯示預估抵達時間。
除了加班收運垃圾外，為加速颱風過後的環境復原工作，環保局表示目前已先行整備現有清潔隊的 5,571 名隊員以及 2,460 輛車輛機具。後續將視各地風雨情形，在出勤人員安全無虞的前提下，明日將提早執行街道清掃及髒亂點清除作業，希望能優先恢復 107 條主、次要道路的整潔，盡速還給市民乾淨的生活環境。
環保局也提醒，颱風過後容易造成積水情形，為杜絕登革熱疫情，請市民朋友於颱風過後加強居家周圍積水容器巡檢及清除作業，落實「巡、倒、清、刷」四大步驟，澈底清除積水容器，降低病媒蚊孳生機率。另有關垃圾收運之即時訊息，將透過市府災害應變中心、環保局網站、「新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網」、新北i環保粉絲團、里長廣播及電視跑馬燈公告，請民眾多加留意。
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