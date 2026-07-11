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▲巴威豪雨狂炸新竹！那羅溪暴漲淹派出所。（圖／警方提供）

巴威颱風挾帶強風豪雨襲台，新竹縣五峰鄉，造成山區部分停電、主要幹道縣道122線山洪暴發。縣府昨天下午就預先撤離土石流潛勢溪流和大規模崩塌黃色警戒區域等地的居民，另也包含橫山警分局的秀巒派出所、竹東警分局花園派出所。今（11）日早上橫山分局那羅派出所則因一旁的那羅溪水暴漲，也已緊急撤離，進駐「那羅文健站」待命。橫山鄉長張志弘今日上午勘災時發現，油羅溪溪水暴漲，水勢之大是他十多年來首見，形容河面「簡直像是可以衝浪的水域」，呼籲鄉親務必待在家中，避免外出。橫山警分局表示，巴威颱風豪雨侵襲新竹縣山區，造成溪水暴漲及局部淹水。尖石鄉那羅派出所因地勢低窪，受到那羅溪溪水暴漲影響，駐地出現淹水情形，警方已緊急將人員及裝備撤往鄉公所規畫的安置地點「那羅文健站」。警方指出，那羅派出所辦公廳舍共有辦公室及宿舍2棟建物，其中宿舍地勢較低，豪雨自高處向低處宣洩，導致大量積水湧入。針對橫山分局同仁緊急撤離，橫山分局副分局長陳定豐表示，巴威颱風帶來豪雨影響，為確保員警執勤安全，本分局秀巒派出所已於昨日下午預防性撤離至鄰近派出所，那羅派出所因地勢低窪，那羅溪溪水暴漲導致駐地淹水，於今日撤往鄉公所規劃之安置地點(那羅文健站)，人員及裝備均安全。陳定豐提到，本分局各項勤務均持續正常運作，並密切掌握轄區災情，視天候及道路狀況適時調整勤務部署，全力維護民眾生命財產安全。