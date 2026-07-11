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投入桃園市議員選戰的國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，日前被踢爆在學生時期涉霸凌、簽賭等黑歷史，女優「齋齋」則指控，佀廣洋當年對他言語霸凌，並於昨晚接連發出多篇文章。對此，民進黨桃園市議員黃瓊慧今（11）日強調，齋齋此舉是在求救，卻要故作很堅強，「因為齋齋對抗的是某些大人滿滿的惡意」；他表示，要求桃園市教育局重啟調查，霸凌零容忍，任何一個黨派的民代都該接住這名無助女孩，現正遭受權力不對等及輿論的霸凌。佀廣洋黑歷史被起底後，萬美玲日前受訪時頻頻替兒子緩頰，齋齋昨發出多篇貼文，同時強調，他和佀廣洋關係從未好過，一直以來，佀對他的惡意大家都看在眼裡，「並非萬美玲立委所稱，小朋友之間互取綽號玩鬧的關係」。對此，黃瓊慧發文聲援，並透露他私下都有與齋齋保持聯繫，因為他怕齋齋出事，直到他看到齋齋昨天接連發了好幾篇文，「還看不懂嗎？齋齋是在求救，卻要故作很堅強，因為齋齋對抗的是某些大人滿滿的惡意」。黃瓊慧指出，若單純化整件事來看，齋齋就是在14年前求學時期受到霸凌的女孩，其長大後心智夠堅強、將經歷PO上網後發現當年很多人跟齋齋有一樣的遭遇、當時也有許多目擊者，其實這是很多人求學時期的縮影，只是當時很多遭受霸凌的人，沒有勇氣說出來、或是說了後被置之不理，而當齋齋有足夠勇氣說出來時，卻遭受很多大人惡意的打壓、甚至說是政治操作。黃瓊慧強調，身為民代，他在意的是當受害者再度發聲、社會大眾應該要接住齋齋時，怎麼還有人還在惡意中傷？「這個社會怎麼可以變成這樣？不可以！」「我要求桃園市教育局重啟調查！」黃瓊慧說，當年與齋齋同車的同學都知情，校方、雙方家長是否曾有因為女孩無助的呼救而要求加害方停止？而更近一步想，當霸凌發生時，「我們真的有完整的SOP來接住孩子嗎？不要再有下一個齋齋了好嗎」；他強調，霸凌零容忍，任何一個黨派的民代都該接住這名無助女孩，現正遭受權力不對等及輿論的霸凌。