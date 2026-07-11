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怒批歷史錯誤！維京人跨越大西洋是用帆不是用槳

▲拉朋表示，「我想表達我的反對，而我想我已經把成功這個訊息傳達出去了」。（圖／翻攝自天空新聞）

只是冰島「維京戰吼」的模仿

2026年世界盃足球賽正如火如荼地進行中，挪威隊與王牌球星哈蘭德（Erling Haaland）表現優異，整齊劃一的「維京划船舞」（Viking Row）更是在社群媒體上爆紅。然而，一位名為拉朋（Emil Lappen）的挪威球迷卻不願隨波逐流，堅持拒絕加入這項應援動作而意外走紅。拉朋也在受訪時解釋自己不願跟風划船的原因，理由相當挪威。「我只是覺得這真的很蠢」，拉朋在接受《天空新聞》採訪時直言不諱，「當他們想出這個點子時，我腦海中浮現的第一個念頭就是，我根本不想照著做」。最讓拉朋無法忍受的，是「維京划船舞」背後的歷史謬誤。拉朋義正言辭地指出，這個應援動作標榜要重現當年維京戰船的英姿，但在歷史上根本站不住腳。「這在事實上是完全錯誤的，」拉朋解釋，「維京人根本不是靠划船跨越大西洋的，他們是靠揚帆航行。他們宣稱要『划船橫渡大西洋』，這就是最讓我惱火的地方。維京人確實會在河流中划船，但要跨越大西洋，他們絕對是依靠風帆」。拉朋還指出，「維京划船舞」其實不過是對冰島隊之前已經爆紅過的「維京戰吼」（Thunder Clap）的模仿，儘管有支持者認為「擊掌」與「划船」在動作上截然不同，但拉朋表示，「僅僅改變一個肢體動作，並不能掩蓋它百分之百就是抄襲的事實」。拉朋強調，「他們只是想要得到和冰島當年一樣的外界關注與效果，然後隨便換個動作而已。本質上就是同一回事」。拉朋表示，其他球迷愛怎麼慶祝就怎麼慶祝，「但我覺得這很蠢，我想表達我的反對，而我想我已經把成功這個訊息傳達出去了」。「維京划船舞」已成為本屆世界盃的熱門話題，每當比賽來到高潮，看台上的挪威球迷就會集體模仿誇張的划船動作，並同步高喊挪威語的「划！划！划！」。這項集體儀式通常會由一聲低沉的北歐號角（Gjallarhorn）揭開序幕，藉此凝聚看台球迷的氣勢。