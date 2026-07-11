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巴威颱風攪局！日本旅遊「6天變13天」傻眼：根本歐洲旅遊團

「我們4天3夜，變成11天10夜」、「整整四天三夜變7天6夜，很多人羨慕但我真的笑不出來」、「福岡四天三夜變11天10夜」、「6天5夜變13天12夜」、「4天3夜變8天7夜，但還是好想回家」、「我們從10天9夜變16天15夜」、「6天5夜變10天9夜，還差點要去好市多了」。

▲巴威颱風重創空中交通，桃園機場出發航班電子看板驚現滿盤紅，大量國際航班全面顯示取消。（圖／翻攝自Threads）

▲許多赴日旅客返台計畫被迫延後，有人原本5天4夜行程變成9天8夜，更有旅客從4天3夜一路延長至11天10夜，甚至6天5夜變13天12夜，硬生生變成歐洲團。（圖／美聯社／達志影像）

航班大亂！好多旅客受影響 申請相關權益「2動作」必做

建議旅客先至航空公司官網申請航班取消證明，並妥善保存相關住宿、交通等支出單據

▲若航班異動，旅客可向航空公司申請取消證明，並保存相關單據，若有投保旅遊不便險，也應盡速聯繫保險公司辦理後續理賠。（圖／桃機公司提供）

巴威颱風造成大量航班取消，不少赴日旅客返台計畫被迫延後，有人原本5天4夜行程變成9天8夜，更有旅客從4天3夜一路延長至11天10夜，甚至6天5夜變13天12夜。多數人表示，旅程延長雖令人羨慕，但必須重新安排住宿、交通及機票，額外支出不少，其實根本笑不出來，也有人無奈直呼：「硬生生變成歐洲團」、「從觀光客行程升級成在地人深度旅遊」。受到巴威颱風影響，10日、11日不少航班停飛或取消，不少原本準備返台的旅客被迫滯留日本，行程一延就是好幾天。一名網友在Threads發文表示，原本安排5天4夜日本旅行，沒想到因航班異動，最後變成9天8夜，只好笑說「今天不用趕去機場，就睡到自然醒，再慢慢出門晃晃」，接下來還得重新規劃未來幾天的行程。貼文曝光後，不少同樣受影響的旅客紛紛留言分享自身遭遇，至於為何會突然發生變故，原PO也解釋，並非自己刻意延長旅程，而是巴威颱風導致航班大亂，，因此只能被迫留在日本等待。也有網友分享，自己原本搭乘10日返台班機，9日中午猶豫後決定提前改搭當天下午5時班機返國，當晚8時多順利抵台，不久便收到原訂10日航班取消通知，直呼「如果沒先回來，就是15號見了」。大多數旅客坦言，雖然日本旅程延長看似令人羨慕，但其實還要處理機票、住宿，根本無法好好享受。但也有人決定隨遇而安，「6天5夜變11天10夜，今天去了上野動物園，還很有空的去了平常不會去的東京科博館」、「一樣5天4夜變9天8夜，大阪升級關西遊，明天要來和歌山」、「5天4夜變成7天6夜，準備去週邊吉祥寺走走找找生活的樣子」。受到巴威影響，10日、11日多家航空公司調整營運。國籍航空已取消11日全天航班，其中中華航空與長榮航空自10日晚間6時至12日凌晨4時暫停航班起降；星宇航空及台灣虎航11日航班也全數取消。桃園國際機場同步加強防颱整備，針對電力、空調、排水及空橋等設施完成檢查，觀景台也自10日晚間6時起預防性關閉。依《民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛處理辦法》規定，若遇到航班取消或異動，，以利後續申請賠償。若事前已投保旅遊不便險，也應第一時間聯繫保險公司，確認理賠流程與所需文件，保障自身權益。