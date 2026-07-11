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▲巴威颱風路徑今天從北部近海通過，未來將加速往中國大陸移動。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲今晚至明晨，北台灣降雨會因為巴威颱風遠離而趨緩，不過轉吹西南風的環境下，南部山區的降雨還是較明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風（國際命名：Bavi）最新位置在台灣北部近海，中央氣象署技正謝佩芸表示，隨著颱風路徑往中國靠近、暴風半徑縮小，稍早「台中、彰化、南投、花蓮」已經脫離暴風圈範圍，「台灣本島」各縣市最快深夜解除陸警，不過中部以北、各地山區今（11）日晚間仍要留意雨勢，深夜過後才會逐漸趨緩。中度颱風巴威，今（11）日下午5時，位置在台北的北北東方約260公里的海面上，以每小時26轉23公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒38公尺（每小時137公里），相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺（每小時173公里），相當於15級風，7級風暴風半徑320公里，10級風暴風半徑100公里。新北、基隆、臺北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、馬祖。臺灣北部海面、臺灣海峽北部、臺灣東北部海面。謝佩芸說明，巴威颱風過去3小時移動速度偏快，環境已經不適合它發展，雖然強度並未明顯衰退，但暴風半徑已從350公里降低到320公里，台灣本島有機會在今天深夜至明天凌晨脫離暴風圈，等待馬祖也脫離暴風圈後，氣象署預估在明天清晨至上午「解除海陸颱風警報」。今晚至明晨，北台灣降雨會因為巴威颱風遠離而趨緩，不過轉吹西南風的環境下，南部山區的降雨還是較明顯，且一直持續至明天，西南風水氣也會導致各地午後雷陣雨增加，提醒民眾，颱風就算遠離，未來幾天台灣還是容易下雨的環境，要留意外出安排。