蘋果與OpenAI原本是AI合作夥伴，雙方關係如今卻急轉直下，蘋果於美國時間7月10日向法院提起訴訟，指控OpenAI竊取商業機密，41頁起訴書裡提到，蘋果前員工Chang Liu離職後繼續登入蘋果內部系統下載機密資料，並要求另一名準備加入OpenAI的女工程師Yu-Ting Peng，改用LINE聯繫，試圖避開蘋果資安團隊追查，該名女工程師被起底疑似來自台灣。《NOWnews今日新聞》整理整起事件的關鍵人物、時間軸與主要爭議，一次看懂。
蘋果準備要告誰？
蘋果此次提告的被告共有5方，案由包括侵占商業機密及違反契約，前蘋果首席設計長Jony Ive雖然參與創立io，但本人並未被列為被告；起訴書中多次出現的Yu-Ting「Alyssa」Peng，也非本案被告。
1.前蘋果工程師Chang Liu
2.前蘋果高層、現任OpenAI首席硬體長Tang Yew Tan
3.OpenAI Foundation
4.OpenAI Group PBC
5.OpenAI旗下硬體公司io Products
第一個被告Chang Liu是誰？
根據起訴書，Chang Liu曾在蘋果任職超過8年，擔任iPhone產品線的資深系統電機工程師，接觸多項高度機密的硬體開發計畫，於2026年1月22日離開蘋果，隨後加入OpenAI。
蘋果指控，Liu離職時沒有配合安排離職面談、簽署保密提醒，也沒有確認所有公司設備都已歸還，至少有一台蘋果配發的工作電腦未繳回。
起訴書稱，Liu離職後數小時便向仍在蘋果任職的Yu-Ting「Alyssa」Peng表示，「我還有另一台電腦」，打算利用該設備存取蘋果資料。數週後，被控使用Peng已通過蘋果內部網路驗證的工作電腦登入系統。
離職後竟然還能登入！Liu：LOL，太好笑了
事件關鍵發生在2026年2月9日前後。蘋果聲稱，Liu離職數週後嘗試登入公司內部的雲端工程檔案庫，意外發現一項當時尚未被察覺的驗證漏洞，讓他在離職後仍然能夠存取資料。
起訴書指出，Liu沒有向蘋果通報漏洞，反而傳訊息給Peng表示：「LOL，我發現我還能存取內部檔案庫，太好笑了。」Peng則回覆：「I’m ready（我準備好了）。」
蘋果指控，Liu接下來數週持續進入系統，下載數十份機密文件，內容包括尚未公開產品資訊、工程簡報、技術規格、試算表及專案資料，其中一份技術文件彙編甚至超過1000頁。
改用LINE聯繫想避開蘋果追查
起訴書指出，Peng準備參加OpenAI面試期間，Liu曾傳送蘋果內部資料夾連結，並告訴Peng如何從公司工作站存取、複製文件，躲過資安團隊的查核。蘋果還指控，Liu知道OpenAI面試可能會詢問蘋果相關技術，因此指定Peng要事先閱讀哪些尚未公開產品的機密資料，協助她準備面試。Liu擔心對話遭公司發現，因此要求Peng改用LINE。
台灣女工程師是誰？起訴書多次點名Peng
起訴書記載，Yu-Ting「Alyssa」Peng原本在蘋果任職，並於2026年4月16日離開蘋果、轉往OpenAI。蘋果指控，Peng任職蘋果期間曾向Liu提供內部專案進度、供應商決策與工程細節，Liu則協助她利用蘋果機密資料準備OpenAI面試，不過Peng並未被列爲被告。
OpenAI面試要求帶CAD、原型機
蘋果將矛頭進一步指向OpenAI的整體招募流程，指控OpenAI要求應徵者準備「技術深度簡報」，內容深入到可能必須揭露蘋果機密的程度。
蘋果聲稱，部分面試要求包括：
●攜帶近期工作的CAD或設計成果
●展示原型機及實體零件
●說明子系統與零組件的選擇
●介紹CAD軟體、模擬工具及系統整合方法
●說明蘋果如何選擇供應商、與供應商合作
超過400名前蘋果員工進OpenAI
根據蘋果起訴書，目前已有超過400名前蘋果員工在OpenAI工作。蘋果強調，員工離職、跳槽到競爭對手本身並不違法；真正的爭議在於，OpenAI是否利用前員工掌握的機密知識，或要求他們帶走資料、零件與文件，藉此縮短硬體產品的研發時間。
蘋果提出哪些要求？
●禁止被告持有、使用或揭露蘋果商業機密
●要求保存電子郵件、文件、檔案與相關證據
●禁止刪除、修改或銷毀證據
●交回所有蘋果設備、文件及機密資料
●賠償蘋果實際損失及被告取得的不當利益
●支付懲罰性賠償、律師費及訴訟成本
OpenAI怎麼回應？
針對蘋果指控，OpenAI發言人表示，OpenAI對其他公司的商業機密沒有興趣，仍將專注於打造能夠賦能全球使用者的創新技術。目前案件才剛進入訴訟程序，法院也尚未認定蘋果提出的指控是否屬實。
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蘋果此次提告的被告共有5方，案由包括侵占商業機密及違反契約，前蘋果首席設計長Jony Ive雖然參與創立io，但本人並未被列為被告；起訴書中多次出現的Yu-Ting「Alyssa」Peng，也非本案被告。
1.前蘋果工程師Chang Liu
2.前蘋果高層、現任OpenAI首席硬體長Tang Yew Tan
3.OpenAI Foundation
4.OpenAI Group PBC
5.OpenAI旗下硬體公司io Products
根據起訴書，Chang Liu曾在蘋果任職超過8年，擔任iPhone產品線的資深系統電機工程師，接觸多項高度機密的硬體開發計畫，於2026年1月22日離開蘋果，隨後加入OpenAI。
蘋果指控，Liu離職時沒有配合安排離職面談、簽署保密提醒，也沒有確認所有公司設備都已歸還，至少有一台蘋果配發的工作電腦未繳回。
起訴書稱，Liu離職後數小時便向仍在蘋果任職的Yu-Ting「Alyssa」Peng表示，「我還有另一台電腦」，打算利用該設備存取蘋果資料。數週後，被控使用Peng已通過蘋果內部網路驗證的工作電腦登入系統。
離職後竟然還能登入！Liu：LOL，太好笑了
事件關鍵發生在2026年2月9日前後。蘋果聲稱，Liu離職數週後嘗試登入公司內部的雲端工程檔案庫，意外發現一項當時尚未被察覺的驗證漏洞，讓他在離職後仍然能夠存取資料。
起訴書指出，Liu沒有向蘋果通報漏洞，反而傳訊息給Peng表示：「LOL，我發現我還能存取內部檔案庫，太好笑了。」Peng則回覆：「I’m ready（我準備好了）。」
蘋果指控，Liu接下來數週持續進入系統，下載數十份機密文件，內容包括尚未公開產品資訊、工程簡報、技術規格、試算表及專案資料，其中一份技術文件彙編甚至超過1000頁。
起訴書指出，Peng準備參加OpenAI面試期間，Liu曾傳送蘋果內部資料夾連結，並告訴Peng如何從公司工作站存取、複製文件，躲過資安團隊的查核。蘋果還指控，Liu知道OpenAI面試可能會詢問蘋果相關技術，因此指定Peng要事先閱讀哪些尚未公開產品的機密資料，協助她準備面試。Liu擔心對話遭公司發現，因此要求Peng改用LINE。
台灣女工程師是誰？起訴書多次點名Peng
起訴書記載，Yu-Ting「Alyssa」Peng原本在蘋果任職，並於2026年4月16日離開蘋果、轉往OpenAI。蘋果指控，Peng任職蘋果期間曾向Liu提供內部專案進度、供應商決策與工程細節，Liu則協助她利用蘋果機密資料準備OpenAI面試，不過Peng並未被列爲被告。
OpenAI面試要求帶CAD、原型機
蘋果將矛頭進一步指向OpenAI的整體招募流程，指控OpenAI要求應徵者準備「技術深度簡報」，內容深入到可能必須揭露蘋果機密的程度。
蘋果聲稱，部分面試要求包括：
●攜帶近期工作的CAD或設計成果
●展示原型機及實體零件
●說明子系統與零組件的選擇
●介紹CAD軟體、模擬工具及系統整合方法
●說明蘋果如何選擇供應商、與供應商合作
根據蘋果起訴書，目前已有超過400名前蘋果員工在OpenAI工作。蘋果強調，員工離職、跳槽到競爭對手本身並不違法；真正的爭議在於，OpenAI是否利用前員工掌握的機密知識，或要求他們帶走資料、零件與文件，藉此縮短硬體產品的研發時間。
蘋果提出哪些要求？
●禁止被告持有、使用或揭露蘋果商業機密
●要求保存電子郵件、文件、檔案與相關證據
●禁止刪除、修改或銷毀證據
●交回所有蘋果設備、文件及機密資料
●賠償蘋果實際損失及被告取得的不當利益
●支付懲罰性賠償、律師費及訴訟成本
OpenAI怎麼回應？
針對蘋果指控，OpenAI發言人表示，OpenAI對其他公司的商業機密沒有興趣，仍將專注於打造能夠賦能全球使用者的創新技術。目前案件才剛進入訴訟程序，法院也尚未認定蘋果提出的指控是否屬實。