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第二階段通案調薪4% 台鐵證實：規劃調薪方案

台鐵傳出將兩階段調薪，第一階段自今年7月起採定額加薪；第二階段則明年起辦理通案調薪4%，轉調及從業人員均適用。台鐵證實，規劃兩階段調薪方案，不論是轉調人員或從業人員均一律適用。台鐵傳出，配合行政院軍公教調薪，規劃兩階段調薪。第一階段「定額加薪」，自今年7月1日起，轉調人員非主管職中，包括資位人員專業加給、營運與基層服務人員職務薪、餐旅自雇人員月支數額等，每月調增2000元。但此階段約僱人員暫不調整，另外，轉調人員主管職加給，依行政院6月核定的新標準再增加2000元，每月調薪增加4000元。至於從業人員非主管職每月增加2000元；主管職依照行政院6月核定的主管加給新標準為基準，增加4000元。第二階段為116年起，通案調薪4%，包括轉調人員、主管加給、從業人員基本薪資、主管職務薪資等，以115年的定額加薪薪資為基準調整。台鐵公司回應，為提升員工待遇，本公司響應行政院「軍公教員工待遇提升方案」，正積極規劃115年與116年「兩階段調薪方案」，相關調薪內容均參照行政院待遇提升方案之標準辦理，不論是轉調人員或從業人員均一律適用，以實質照顧全體同仁；本案未來實施之相關所需經費，均會符合公司用人費規範辦理。