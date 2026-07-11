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受巴威颱風影響，根據高雄市政府統計截至今（11）日中午12時，陸續傳出路樹倒塌、招牌掉落及停電等災情，所幸未傳出傷亡，其中停電戶數達6191戶，高市府持續協調相關單位搶修、排除災情。截至今天中午12時，巴威颱風災情統計如下：傷亡情形：死亡0人，受傷0人。路樹傾倒：受理30件，處理中12件。廣告招牌：受理13件，處理中7件。積淹水災情：受理0件。停電：6,191戶。(依台電公司統計戶數)，停水：無。(依自來水公司統計戶數)因應颱風可能帶來豪雨及土石流風險，高雄市持續執行預防性撤離；截至7月11日中午12時，桃源、那瑪夏及六龜等行政區，共撤離1565名保全戶。非保全戶撤離部分，包括六龜、那瑪夏、桃源及湖內等4區，共撤離106人。總計全市已撤離1671人至安全地點。高市府工務局建管處表示，受颱風外圍環流影響，高雄地區風勢持續增強，已全面加強轄內營建工地、建築物外牆及廣告物安全巡查，要求各工地及管理單位落實防颱整備，包括施工架、圍籬、塔吊、帆布、招牌廣告及其他易飛散物品均應確實固定或拆除；如有外牆磁磚、飾材鬆動等危及公共安全情形，應立即改善，未依規定辦理者，將依法查處。據中央氣象署預測，高雄市今天晚間6時起，濱海地區將出現9至10級陣風。高雄市政府表示，颱風仍未解除，已責成各局處及區公所持續待命，加強巡查易致災區域及公共設施，並呼籲民眾非必要避免外出，遠離山區、河川及沿海地區，隨時留意最新颱風資訊及防災公告。