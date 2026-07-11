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▲中鋼公司舉辦115年中鋼全能智慧王育樂營活動。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司舉辦115年中鋼全能智慧王育樂營活動，以多元且具啟發性的課程與活動陪伴孩子勇敢追夢。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼公司舉辦115年中鋼全能智慧王育樂營活動，期陪伴孩子勇敢追夢，邁向更寬廣的未來。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司攜手中鋼碳素化學公司及中鋼集團教育基金會於日前，在高雄市小港區小港國中，舉辦115年中鋼全能智慧王育樂營活動，期以多元且具啟發性的課程與活動，共同陪伴孩子勇敢追夢，邁向更寬廣的未來。中鋼公司115年中鋼全能智慧王育樂營活動，是由中鋼公司公共事務處處長孫宏魁與小港國中校長鄭元順共同主持，有小港地區國小學生與會，期陪伴與會小港區學童於暑假期間，探索多元智慧，玩出自信與國際視野。中鋼公司公共事務處處長孫宏魁表示，中鋼公司為激發學童多元學習興趣，培養雙語表達能力與團隊合作精神，乃與中鋼碳素化學公司及中鋼教育基金會共同舉辦115年中鋼全能智慧王育樂營活動，並委請高雄市小港國中承辦。小港國中校長鄭元順說，中鋼公司不僅持續致力推廣減碳與永續發展，且不斷投入地方教育，讓學童不僅學習知識，更能體會企業對環境的責任與關懷，感謝中鋼、中碳公司及中鋼基金會長期以來的關懷與付出，讓小港地區學童於今年暑假能參加此一創新且具啟發性的營隊活動，從探索與遊戲中培養國際視野及在地認同，也為日後學習發展奠定紮實的基礎。中鋼公司公共事務處處長孫宏魁說，此一中鋼全能智慧王夏令育樂營活動，以「NEXT！未來玩家全能挑戰」為主題，有64位小港區國小學童參加，度過充實又難忘的暑期學習時光活動。孫宏魁並說，中鋼全能智慧王夏令育樂營課程，不僅融合英語、生活科技、藝術、桌遊及體能等多元領域，也採兼具動態及靜態活動安排，由小港國中專業師資團隊全程帶領，內容包括「Power Up!晨擊課」拳擊體適能、「Little Strategists小小策略家」桌遊、「Dance&Speak」英語舞蹈與「Act it Out」英語舞台戲劇表演，中鋼基金會也精心規畫「金屬藝術創作」課程，此外，育樂營的每堂課程均融入雙語教學，讓學童在自然互動中提升英文語感與表達能力，也於團隊合作間培養溝通技巧及自信心。