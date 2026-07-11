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《The Athletic》指出，這是基於更深層的「政治原因」，因1982年英國與阿根廷之間爆發的「福克蘭群島戰爭」所遺留的歷史恩怨。

▲英格蘭籍裁判奧利佛（Michael Oliver），目前在世界盃執法7場，經驗相當豐富，但他可能因為地緣政治，無法吹判阿根廷相關賽事。（圖／美聯社／達志影像）

4年前在卡達世界盃上，泰勒憑藉著優異的執法表現，本已被列入該戒冠軍賽的考察名單，但隨著阿根廷成功晉級與法國爭冠，他的決賽主裁判夢也隨之破滅。

來自美國的裁判不會被考慮執法涉及伊朗的比賽，反之亦然。

因此，不論是英格蘭籍還是挪威籍的裁判，都不會被指派去執法瑞士對陣阿根廷的8強賽，因為這2場8強賽的勝者將在4強賽中交鋒。