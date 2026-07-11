2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）即將進入尾聲，明（12）日阿根廷與瑞士、挪威與英格蘭之戰，將決定最終4強席位。執法的裁判人選也成為熱議話題。據《The Athletic》報導，英格蘭籍名哨奧利佛（Michael Oliver）與泰勒（Anthony Taylor）因迴避原則不能吹判母國比賽合情合理，但為何他們也無法執法阿根廷的賽事？報導指出，這背後是基於更深層的「地緣政治原因」，源自1982年英國與阿根廷爆發的「福克蘭群島戰爭」歷史恩怨。這意味著本屆世界盃決賽舞台不論有沒有英格蘭，只要阿根廷成功闖進最終決戰，這2位名哨就註定與本屆世界盃冠軍賽的執法絕緣。
英格蘭裁判無法吹阿根廷賽事？ 有深層政治因素考量
據《The Athletic》報導，本屆世界盃8強賽西班牙與比利時之戰，是英格蘭籍裁判奧利佛生涯第7場世界盃執法，比歷史上任何一位英格蘭裁判都還要多，但奧利佛要在冠軍賽執法機會相當渺茫，同樣來自英格蘭的裁判泰勒也是一樣的狀況，只要冠軍賽組合有英格蘭或是阿根廷，他們都將被禁止執法。
為了避免潛在的利益衝突並確保中立性，FIFA裁判本來就會被禁止執法自己國家的比賽。但奧利佛和泰勒為何無法執法阿根廷的比賽？《The Athletic》指出，這是基於更深層的「政治原因」，因1982年英國與阿根廷之間爆發的「福克蘭群島戰爭」所遺留的歷史恩怨。
「福克蘭群島戰爭」影響巨大 泰勒4年前冠軍賽執法夢碎
那場衝突持續了74天，最終以阿根廷軍隊投降、群島重歸英國控制而告終。戰爭共導致649名阿根廷軍人、255名英國軍人以及3名福克蘭群島居民喪生。這個話題至今在阿根廷國內仍會引發強烈的民族情緒，現任阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）也曾強烈重申他堅信阿根廷對該領土擁有主權。
這也意味著在今年世界盃中，只有當挪威或瑞士成功闖進冠軍賽時，奧利佛和泰勒才有可能被考慮進入冠軍賽的主裁判人選。《The Athletic》指出，4年前在卡達世界盃上，泰勒憑藉著優異的執法表現，本已被列入該戒冠軍賽的考察名單，但隨著阿根廷成功晉級與法國爭冠，他的決賽主裁判夢也隨之破滅。
世界盃主裁判選材標準為何？ 政治因素也是考量
每場世界盃比賽的裁判都是由 FIFA 根據具體情況逐場指派的，而裁判的「執法表現」是最關鍵的考量因素。然而，地緣政治因素同樣會被納入考量。英國政府與阿根廷政府之間關於福克蘭群島主權的爭端就是其中一個典型案例，這意味著來自英格蘭和阿根廷的裁判，不能監督涉及對方的任何賽事。
理論上，還有許多其他地緣政治衝突會影響裁判的指派。例如，來自美國的裁判不會被考慮執法涉及伊朗的比賽，反之亦然。這類指派可能會引發球員和教練對裁判「偏見」的質疑，這就像裁判不被允許執法涉及自己國家隊的國際賽事是一樣的道理。
裁判必須迴避晉級路徑 英格蘭、挪威裁判不會吹判義大利8強賽
這項篩選標準甚至會延伸到對自己國家具有直接利益影響的比賽。因此，在小組賽階段，像奧利佛和泰勒這樣的英格蘭裁判，是不會被考慮執法英格蘭所屬的L組中其他對手之間的比賽。同理，如果一場比賽結果會直接影響到自己國家的晉級路徑，裁判也必須迴避。因此，不論是英格蘭籍還是挪威籍的裁判，都不會被指派去執法瑞士對陣阿根廷的8強賽，因為這2場8強賽的勝者將在4強賽中交鋒。
目前，決定由誰執法哪場比賽的決策團隊，是由FIFA裁判委員會主席、前義大利名哨科利納（Pierluigi Collina）所領導，並由他擁有最終決定權。
資深裁判的觀點 直言世界足球應該要更成熟
對於FIFA的考量，英超前裁判史考特（Graham Scott）有不同看法，他指出裁判在職業訓練中就被灌輸了必須保持絕對中立的觀念，眼中應該只看得到球員球衣的顏色，不應該因為幼稚的宿怨或歷史衝突，而被剝奪執法某些俱樂部或國家的權利。這個問題在本屆世界盃上再次浮上檯面，僅僅是因為英格蘭、阿根廷這2支頂尖球隊和3位頂尖裁判剛好碰在了一起。
史考特認為，這是一個相當荒謬的局面，「作為一個英格蘭人，相較於其他任何裁判，我其實更願意看到阿根廷名哨特略（Facundo Tello）來執法英格蘭的比賽，因為他是世界級的。」福克蘭戰爭爆發時，泰勒當時才3歲，奧利佛甚至還沒出生。史考特感嘆，「足球世界是時候該成熟起來了。」
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據《The Athletic》報導，本屆世界盃8強賽西班牙與比利時之戰，是英格蘭籍裁判奧利佛生涯第7場世界盃執法，比歷史上任何一位英格蘭裁判都還要多，但奧利佛要在冠軍賽執法機會相當渺茫，同樣來自英格蘭的裁判泰勒也是一樣的狀況，只要冠軍賽組合有英格蘭或是阿根廷，他們都將被禁止執法。
為了避免潛在的利益衝突並確保中立性，FIFA裁判本來就會被禁止執法自己國家的比賽。但奧利佛和泰勒為何無法執法阿根廷的比賽？《The Athletic》指出，這是基於更深層的「政治原因」，因1982年英國與阿根廷之間爆發的「福克蘭群島戰爭」所遺留的歷史恩怨。
那場衝突持續了74天，最終以阿根廷軍隊投降、群島重歸英國控制而告終。戰爭共導致649名阿根廷軍人、255名英國軍人以及3名福克蘭群島居民喪生。這個話題至今在阿根廷國內仍會引發強烈的民族情緒，現任阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）也曾強烈重申他堅信阿根廷對該領土擁有主權。
這也意味著在今年世界盃中，只有當挪威或瑞士成功闖進冠軍賽時，奧利佛和泰勒才有可能被考慮進入冠軍賽的主裁判人選。《The Athletic》指出，4年前在卡達世界盃上，泰勒憑藉著優異的執法表現，本已被列入該戒冠軍賽的考察名單，但隨著阿根廷成功晉級與法國爭冠，他的決賽主裁判夢也隨之破滅。
世界盃主裁判選材標準為何？ 政治因素也是考量
每場世界盃比賽的裁判都是由 FIFA 根據具體情況逐場指派的，而裁判的「執法表現」是最關鍵的考量因素。然而，地緣政治因素同樣會被納入考量。英國政府與阿根廷政府之間關於福克蘭群島主權的爭端就是其中一個典型案例，這意味著來自英格蘭和阿根廷的裁判，不能監督涉及對方的任何賽事。
理論上，還有許多其他地緣政治衝突會影響裁判的指派。例如，來自美國的裁判不會被考慮執法涉及伊朗的比賽，反之亦然。這類指派可能會引發球員和教練對裁判「偏見」的質疑，這就像裁判不被允許執法涉及自己國家隊的國際賽事是一樣的道理。
這項篩選標準甚至會延伸到對自己國家具有直接利益影響的比賽。因此，在小組賽階段，像奧利佛和泰勒這樣的英格蘭裁判，是不會被考慮執法英格蘭所屬的L組中其他對手之間的比賽。同理，如果一場比賽結果會直接影響到自己國家的晉級路徑，裁判也必須迴避。因此，不論是英格蘭籍還是挪威籍的裁判，都不會被指派去執法瑞士對陣阿根廷的8強賽，因為這2場8強賽的勝者將在4強賽中交鋒。
目前，決定由誰執法哪場比賽的決策團隊，是由FIFA裁判委員會主席、前義大利名哨科利納（Pierluigi Collina）所領導，並由他擁有最終決定權。
對於FIFA的考量，英超前裁判史考特（Graham Scott）有不同看法，他指出裁判在職業訓練中就被灌輸了必須保持絕對中立的觀念，眼中應該只看得到球員球衣的顏色，不應該因為幼稚的宿怨或歷史衝突，而被剝奪執法某些俱樂部或國家的權利。這個問題在本屆世界盃上再次浮上檯面，僅僅是因為英格蘭、阿根廷這2支頂尖球隊和3位頂尖裁判剛好碰在了一起。
史考特認為，這是一個相當荒謬的局面，「作為一個英格蘭人，相較於其他任何裁判，我其實更願意看到阿根廷名哨特略（Facundo Tello）來執法英格蘭的比賽，因為他是世界級的。」福克蘭戰爭爆發時，泰勒當時才3歲，奧利佛甚至還沒出生。史考特感嘆，「足球世界是時候該成熟起來了。」
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